Facendini presentó su libro Aporte a la Noble Igualdad en la Casa de Entre Ríos

El pasado 20 de agosto, en la Casa de Entre Ríos, se llevó a cabo la presentación del libro Aporte a la Noble Igualdad, de la escritora entrerriana María Rosa Facendini.

Facendini, oriunda de Paraná, construyó una destacada trayectoria vinculada a la docencia, la investigación y la gestión académica. A lo largo de su carrera, mantuvo un firme compromiso con la educación y la generación de conocimiento, participando activamente en universidades e instituciones de todo el país.

En esta nueva publicación, la autora invita a recorrer siete décadas de vivencias y aprendizajes a través de un relato autobiográfico que entrelaza reflexiones sobre la Educación, la Ciencia, el Ambiente, la Igualdad y la Democracia. Estos valores se presentan como ejes esenciales, guiados por una frase emblemática del Himno Nacional Argentino: “La noble igualdad”, que funciona como hilo conductor y propone un debate sobre principios fundamentales de la vida en sociedad.

El libro se distingue por su tono cercano, que combina humor, anécdotas, testimonios y entrevistas, logrando que la lectura resulte profunda y accesible al mismo tiempo. Para Facendini, esta obra representa una herencia cultural destinada a inspirar a las nuevas generaciones, resaltando la importancia de transmitir el conocimiento y mantener viva la memoria histórica.

La jornada en la Casa de Entre Ríos se convirtió en un espacio de intercambio, donde el público pudo dialogar con la autora y conocer en detalle el proceso creativo detrás de la obra. Fue, además, una oportunidad para poner en valor la literatura entrerriana y su aporte a la reflexión sobre la identidad y los valores que sostienen la vida democrática.