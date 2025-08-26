El péndulo ideológico del Intendente de Concordia. Surgido en una corriente radical de centro izquierda al mileismo de derecha.

El Concejal Guillermo Satalia Méndez, se expresó sobre el estilo de gestión del Intendente Azcue.

En diálogo exclusivo con Fabián Bustamante en el programa Jugo de Naranja radio Pop Concordia 93.1, el edil opositor trazó un crudo diagnóstico sobre la gestión municipal y denunció “persecución política”, “desorientación” y “métodos antidemocráticos” por parte del oficialismo local.

En una entrevista cargada de definiciones políticas, denuncias y duros cuestionamientos, el concejal Guillermo Satalia Méndez rompió el silencio este sábado en el programa *Jugo de Naranja*, conducido por Fabián Bustamante por 93.1 Pop Concordia, y brindó un contundente diagnóstico sobre los casi primeros dos años de gestión del intendente Francisco Azcue, a quien acusó de “gobernar con autoritarismo”, “confusión ideológica” y “cero resultados concretos”.

“Esta es una gestión del índice cero: cero asfaltos, cero industrias, cero producción, cero alumbrado público, cero recolección de residuos. No hay absolutamente nada para mostrar”, disparó el edil.

Un gobierno “loteado” y sin conducción.

Para Satalia Méndez, la administración de Azcue “carece de rumbo” y está atravesada por disputas internas. “Es un gobierno totalmente loteado. Cada funcionario responde a un espacio distinto. No hay conducción política, hay una ensalada rusa ideológica que oscila desde el radicalismo hasta el mileísmo más extremo”, señaló.

El concejal trazó una crítica directa al perfil del intendente: “Asumió con una identidad de centroizquierda (Evolución Radical), coqueteó con el PRO, y hoy es abiertamente libertario. Ese zigzagueo ideológico lo dejó sin base de sustentación política y sin norte”.

“Azcue gobierna como un sheriff”

Durante la entrevista, el edil no ahorró comparaciones punzantes: “Azcue gobierna como si estuviera al mando de una comisaría. Le hicieron hasta una página en redes sociales donde lo llaman *el sheriff*. Él cree que se gobierna desde el látigo y el carpetazo”.

A su juicio, las decisiones del Ejecutivo local se toman “de manera unilateral, improvisada y autoritaria”, con un claro desprecio por el diálogo democrático. “Hoy en Concordia no hay espacio para el consenso. Se persigue a los opositores, se ignora al periodismo independiente y se desprecia el debate legislativo”, denunció.

Concejo Deliberante: “un jardín de infantes”

Satalia Méndez también dirigió fuertes críticas al funcionamiento del Concejo Deliberante: “Es un jardín de infantes. No se da ningún debate a la altura de lo que Concordia necesita. Hay una mayoría automática que bloquea todo intento de control y transparencia”.

Mencionó como ejemplo la votación exprés para intervenir Radio Ciudadana**, sin debate previo ni consulta institucional: “Lo metieron por la ventana, sin aviso, sin fundamentos. Ya sabíamos que venían por eso, lo olíamos”.

El concejal apuntó directamente contra Mauricio Rey, a quien acusó de frenar debates con interpretaciones jurídicas “básicas y sesgadas”. También criticó con dureza a la concejala Lagraña, hoy aliada de los libertarios: “Juró por Ricardo Alfonsín, y ahora va en una boleta pintada de violeta. Ya lo tiró adentro de un tacho. La coherencia ideológica no existe más”.

