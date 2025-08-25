Bancos en deuda: el desafío de acompañar la estabilización económica

Entre la oportunidad histórica y el ejemplo disruptivo de Mercado Pago

En la Argentina de hoy, donde cada movimiento económico parece librarse en medio de un campo minado, los bancos tradicionales siguen acumulando ganancias siderales mientras la economía real lucha por respirar. Durante años de inestabilidad, las entidades financieras lograron sostener márgenes extraordinarios, incluso a costa de una industria nacional asfixiada y de consumidores sometidos a tasas de interés imposibles. Sin embargo, el escenario actual exige un viraje: si el país busca consolidar un proceso de estabilización, los bancos no pueden seguir actuando como meros espectadores rentistas.

La necesidad de acompañar políticas que permitan un punto de inflexión es imperiosa. El gobierno de Javier Milei, pese a los ruidos que genera su propia interna y los escándalos amplificados por una oposición que arrastra sobre sí la responsabilidad de la corrupción más brutal y sistemática de las últimas décadas —una red que no sólo atravesó a la política, sino también al sector privado—, tiene la posibilidad de acentuar medidas que impulsen la ansiada “V” de recuperación.

En ese camino, el sistema financiero debería dejar de actuar como un obstáculo y convertirse en un socio del desarrollo. El ejemplo acaba de darlo un actor inesperado: Mercado Pago.

El golpe al tablero: créditos a tasa cero

La fintech de Mercado Libre lanzó en agosto de 2025 una línea de créditos a tasa 0% de hasta 10 millones de pesos para pequeños y medianos comercios. La iniciativa, denominada Dinero Plus, se inscribe en una política que desafía frontalmente a los bancos tradicionales, acostumbrados a blindarse en su zona de confort y cobrar tasas exorbitantes aún en escenarios de recesión.

El mecanismo es simple y directo: el crédito se acredita en forma inmediata en la billetera digital de Mercado Pago, sin costos de retiro hacia cuentas bancarias vinculadas y con plazos cortos de devolución, de 7 a 28 días. Una vez saldada la deuda, el comerciante puede volver a solicitar otra línea bajo las mismas condiciones.

Los requisitos son claros: registrar ventas mensuales por al menos $50.000 en la plataforma, demostrar buen comportamiento crediticio previo y mantener buena reputación como vendedor. Nada de papeles interminables ni trámites presenciales: todo el proceso se gestiona desde la aplicación.

La finalidad también está marcada: capital de trabajo, reposición de stock, publicidad, insumos o mejoras operativas. Una inyección rápida y eficiente para quienes suelen quedar excluidos del financiamiento tradicional.

Un desafío a los bancos tradicionales

La medida no es un hecho aislado, sino un síntoma. Mientras los bancos siguen anclados en viejas lógicas de rentabilidad, surgen alternativas que, con herramientas tecnológicas, ponen en evidencia la brecha entre la banca del siglo XX y las necesidades del siglo XXI.

El crédito a tasa cero de Mercado Pago funciona casi como una interpelación directa: “Si una fintech puede hacerlo, ¿por qué no los bancos con sus siderales ganancias acumuladas?”. La respuesta no es técnica, sino política. El sistema financiero argentino se acostumbró a lucrar con la volatilidad y a sostener su negocio sobre las espaldas de la inestabilidad crónica.

El paso que debe dar el gobierno

De aquí en adelante, el desafío para el gobierno libertario es despejar el ruido que generan tanto los escándalos internos como la maquinaria de la oposición, y enfocar su agenda en medidas que fuercen a los bancos a acompañar la estabilización. Sin crédito accesible y sin financiamiento para la producción, la famosa “V” quedará apenas como un garabato en los discursos.

Mercado Pago acaba de demostrar que existen caminos posibles. Ahora la pelota está en la cancha de los bancos —y también en la de un gobierno que, si busca romper con la inercia, deberá exigir que quienes se beneficiaron por décadas con la inestabilidad devuelvan algo al país.

