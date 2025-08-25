AL FIN !! : El paso a paso para obtener un crédito a tasa 0 en Mercado Pago

Mercado Pago lanzó créditos sin interés de hasta diez millones de pesos para los comercios. Cómo hacer para acceder en agosto de 2025.

Mercado Pago anunció la puesta en en marcha de una nueva herramienta financiera dirigida a pequeñas y medianas empresas: una línea de préstamos de hasta $10.000.000 sin interés, con plazos de devolución cortos, que van de 7 a 28 días. Una vez completado el pago, se puede volver a solicitar el crédito.

Luego de poner en el mercado la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago para los usuarios de todo el país, este anuncio llega para aliviar a los comercios de Argentina con el programa Dinero Plus.

De qué se trata Dinero Plus de Mercado Pago

Este programa, diseñado para comerciantes en el ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, permite que el dinero solicitado se deposite de forma inmediata en la billetera digital y puede retirarse sin costos a una cuenta bancaria vinculada .

La iniciativa busca ser accesible y flexible para quienes enfrentan barreras en la banca tradicional.

El crédito a tasa cero de Mercado Pago.

Cómo acceder a Dinero Plus de Mercado Pago

Para acceder a estos créditos sin interés, los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos mínimos en los dos meses anteriores:

Registrar ventas mensuales iguales o superiores a $50.000 a través de Mercado Libre o con pagos gestionados por Mercado Pago.

Demostrar buen comportamiento en créditos anteriores, si corresponde.

Contar con buena reputación como vendedor en Mercado Libre, si se opera allí.

No se cobran comisiones por retirar el dinero al banco, ni por pagar el préstamo antes de tiempo .

¿Cómo se accede al préstamo?

El proceso se inicia desde la aplicación de Mercado Pago, en la sección denominada “Préstamos”.

La plataforma evalúa automáticamente si el usuario califica y, si es así, despliega una oferta personalizada.

Una vez notificado (vía app o correo electrónico), se dispone de un mes para aceptar la propuesta; pasada esa fecha, la oferta caduca y habrá que esperar una nueva evaluación.

Tras la aceptación, los fondos se acreditan de inmediato y pueden usarse para pagar proveedores, adquirir insumos, contratar servicios o transferirlos a una cuenta bancaria asociada.

Para qué se destina y cómo se repone

El crédito está pensado para impulsar el capital de trabajo: reposición de stock, mejoras operativas, publicidad o infraestructura. Al no requerir trámites presenciales ni documentación adicional, el programa ofrece una respuesta rápida a necesidades comerciales inmediatas .

Además, una vez saldado el crédito dentro del plazo, se puede volver a acceder a una nueva línea, siempre que se mantengan los requisitos de ventas y reputación .

Mercado Pago aclara que los montos, los plazos y otras condiciones podrían ajustarse según el comportamiento de cada cuenta y el contexto económico general, siempre luego de una evaluación interna