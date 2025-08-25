El Gobierno de Milei prepara un sistema de descuentos y beneficios para los militares

El programa incluye a las familias de los militares y no implicará un aumento del gasto para el Estado.

Después de anunciar beneficios en supermercados y otros comercios dirigidos a jubilados, el Gobierno de Javier Milei avanza ahora con un programa de descuentos y promociones destinado a los militares y sus familias.

La iniciativa, denominada “Familia Militar”, se espera que se lance en los primeros días de septiembre a través del Ministerio de Defensa, que seguirá al frente Luis Petri al menos hasta fin de año, momento en el que renunciará para asumir un cargo en el Congreso si resulta electo por Mendoza en las próximas elecciones.

Al igual que con los adultos mayores, desde el Ejecutivo aseguran que este programa no implicará un gasto para el Estado, ya que consistirá en convenios con empresas privadas que cubrirán los costos de la medida.

A cambio, las empresas participantes podrán acceder a un mercado potencial de alrededor de 1.100.000 personas, que incluye militares en actividad, retirados, reservistas de las Fuerzas Armadas y personal civil de las tres fuerzas, así como de organismos centralizados, descentralizados y empresas estatales.