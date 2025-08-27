La agenda de trabajo que mantuvo la ministra Pettovello en Concordia, con eje en un nuevo programa: Centros de Familia

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, estuvo este martes en Concordia.

Junto al Gobernador Rogelio Frigerio y el Intendente Francisco Azcué visitó algunos centros adheridos donde se desarrollan actividades extracurriculares. Además participaron del programa “Ver para Ser Libres”.

Recorrió también el programa nacional “Centros de Familia”, una nueva política social que promueve el acceso directo a actividades extracurriculares para chicos de entre 6 y 17 años, y capacita a sus padres en crianza y acompañamiento familiar.

En este sentido, estuvo en el Club Sarmiento, la Escuela Secundaria 14 y el Instituto “Orange Jazz”, donde funcionan los centros adheridos.

Además, visitaron los móviles del programa “Ver para Ser Libres”, que ya recorrieron 18 localidades, realizaron 1961 controles oftalmológicos y entregaron 1259 anteojos a alumnos de 54 escuelas de la provincia.

Declaraciones de Azcué

El intendente valoró el trabajo conjunto con Nación y el acompañamiento de la Provincia que permite “implementar políticas públicas que llevan más trabajo e inversión para lograr el objetivo, que es salir de soluciones temporarias, sino en trabajar en territorio y a partir de los diagnósticos, generar acciones que den respuestas a las demandas”.

El programa “Centros de familia”

El programa focaliza su acción en todo el entramado familiar, con el objetivo de acompañarlas para que puedan criar a sus hijos en libertad y desarrollar sus proyectos de vida. Fueron beneficiarios 1000 chicos de entre 6 y 17 años, quienes pueden acceder a actividades extracurriculares mediante un voucher, que consiste en una tarjeta física no bancaria que pueden canjear en alguno de los 17 centros adheridos de esta iniciativa donde se encuentran clubes de futbol y de rugby, escuelas de danza y de gimnasia artística, espacios musicales, clases particulares; entre otros.

Los padres de las familias que acceden al beneficio, deben asistir de forma obligatoria al espacio “Criar en libertad”, ubicado en el Centro Faro, donde se llevan a cabo talleres y charlas dictadas por orientadores técnicos locales capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Participaron el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Juan Bautista Ordoñez; la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia Sebastián Arístide; legisladores nacionales, provinciales, funcionarios, entre otras autoridades.