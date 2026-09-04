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La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda que en septiembre vence la cuarta cuota del Impuesto a los Automotores y la segunda cuota del Impuesto a las Embarcaciones. En ambos tributos, el martes 15 corresponde a los dígitos finalizados del 0 al 4 y el miércoles 16 a los del 5 al 9.

Continúa así el cronograma anual de vencimientos impositivos, organizado para distribuir las obligaciones tributarias a lo largo del año, facilitar su cumplimiento y favorecer una adecuada planificación por parte de los contribuyentes.

El resto de los vencimientos que operan en septiembre puede consultarse en https: https://www.ater.gob.ar/ater2/FRMCALENDARIO1.asp

Las boletas de los impuestos provinciales se emiten en formato digital y están disponibles las 24 horas en el sitio web oficial de ATER. Los contribuyentes pueden adherirse a la Boleta Digital para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico.

Para consultas, pueden comunicarse a consultas@ater.gob.ar, ingresar a www.ater.gob.ar o llamar al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.

También pueden abonar de manera presencial en sucursales de Plus Pagos Servicios, presentando únicamente el DNI, número de partida, dominio o CUIT, sin necesidad de contar con la boleta impresa.

Asimismo, los impuestos provinciales pueden pagarse mediante código QR desde billeteras virtuales, home banking, débito automático y otros medios electrónicos habilitados disponibles en www.ater.gob.ar