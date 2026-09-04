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Mercado Pago y otras billeteras recibirán multas millonarias la semana próxima, luego de más de 2.200 denuncias de usuarios por prácticas abusivas

Puntos importantes

Buenos Aires aplicará sanciones y multas multimillonarias a billeteras virtuales como Mercado Pago por sobreendeudamiento y prácticas abusivas.

La decisión bonaerense responde a más de 2.200 denuncias y tasas del 1.000% de CFT; incluye a Mercado Pago, Ualá y Naranja X.

Imputaciones detallan información engañosa, acoso a deudores y falta de botón de arrepentimiento, con multas de hasta $1.883M.

El gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires avanzará la próxima semana con las sanciones administrativas e imputaciones contra Mercado Pago y otras 5 billeteras virtuales a raíz del récord de morosidad y más de 2.200 denuncias de usuarios por prácticas abusivas y sobreendeudamiento que llega a tasas de 1.000%, las que derivarán en multas multimillonarias.

Voceros del gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron a iProfesional que el próximo lunes 8 de septiembre habrá novedades respecto del pedido de informes sobre la composición del Costo Financiero Total (CFT), o sea las tasas y otros costos que cobran las billeteras vituales, así como sobre el resto de las condiciones de los préstamos.

Y al fin de la semana próxima, indican esos voceros, se conocerá la decisión oficial de Buenos Aires sobre la investigación a Mercado Pago y las billeteras, con las imputaciones por hostigamiento e información poco clara de las billeteras que pueden derivar en multas de hasta $1.883 millones por billetera.

La investigación la lleva adelante el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, encabezado por el ministro Augusto Costa y respaldado por el gobernador Kicillof.

Cuáles son las billeteras bajo investigación

Las actuaciones bonaerenses apuntan a seis de las principales compañías y plataformas de crédito digital que operan en territorio bonaerense:

Mercado Pago (Mercado Libre)

Ualá

Naranja X

Cencosud

Personal Pay

Brubank

Estas billeteras habían recibido al mes de junio 2026 y solo por ingreso electrónico de reclamos unas 2.200 denuncias en Defensa del Consumidor provincial

Más atrás viene la investigación del gobierno provincial sobre otras plataformas fintech y proveedores de créditos directos al consumo.

Qué informes piden a las billeteras sobre condiciones crediticias

La Provincia intimó a las empresas a detallar de manera fehaciente el desglose de sus costos. Exigió que precisen qué ítems y gastos componen el CFT que aplican en cada tramo del crédito, según el siguiente detalle brindado por los voceros oficiales:

Transparentar los algoritmos y parámetros con los que determinan tasas variables, ya que se detectó que cobran costos distintos a usuarios diferentes por montos idénticos según el perfil de datos que la billetera recolecta.

Aclarar los esquemas en casos donde las tasas superan ampliamente el 1.000% anual una vez sumados cargos y penalidades por atraso.

Detallar los parámetros que utilizan para fijar la TNA (Tasa Nominal Anual) y la TEA (Tasa Efectiva Anual), para que las billeteras describan los componentes de las mismas con sus respectivos porcentuales.

Realizar un desglose del CFT, que exhiba de forma desagregada cada componente del CFT (Costo Financiero Total), indicando qué porcentaje corresponde a interés puro y cuánto a gastos administrativos, seguros o impuestos.

Qué quiere saber Kicillof sobre los préstamos no bancarios

Las fuentes oficiales de la provincia de Buenos Aires también detallaron que las billeteras deberán responder a las autoridades sobre los siguientes aspectos:

Método de cálculo y los topes máximos de los intereses punitorios .

. Si los intereses vencidos y no pagados se suman al capital original para volver a calcular nuevos intereses.

para volver a calcular nuevos intereses. Cantidad exacta de días que deben transcurrir desde el vencimiento de la cuota para que comiencen a correr las penalidades.

Si cobran comisiones de otorgamiento, gastos de mantenimiento , gastos por envío de notificaciones de deuda o similares y, en su caso, detallar los mismos y sus mecanismos de información al consumidor.

, gastos por envío de notificaciones de deuda o similares y, en su caso, detallar los mismos y sus mecanismos de información al consumidor. Respecto a la constitución en mora, el detalle de las acciones realizadas, tanto formales como informales, efectuadas con carácter previo a la aplicación de penalidades .

. Respecto de la cesión, transferencia o venta de carteras de crédito, si la empresa prevé en sus contratos la cesión, transferencia, venta o transmisión de los créditos a terceras entidades.

Qué imputaciones formalizó Buenos Aires a las billeteras

Las imputaciones de la Provincia se fundamentan en presuntas violaciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores (Ley 13.133), con fuertes multas, y son las siguientes:

Información engañosa o poco clara

Ocultamiento u omisión de la TNA, TEA y CFT antes de la confirmación de la operación.

Oferta de préstamos camuflados como facilidades de pago o “cuotas” dentro de marketplaces de comercio electrónico, sin explicitar de forma previa que se trata de un contrato de crédito financiero independiente.

Acoso y hostigamiento a familias endeudadas

Mecanismos extorsivos o desmedidos de cobranza, tanto de forma directa como mediante la tercerización en estudios jurídicos de recuperación de deuda.

Llamados e insistencia en horarios inhábiles y reiterados a lo largo del día.

Hostigamiento y contacto directo a familiares, allegados, referencias personales e incluso llamadas a los lugares de trabajo de los deudores.

Falta de botón de arrepentimiento

Ausencia o localización oculta del botón de arrepentimiento y de baja en el menú principal de acceso a la aplicación, impidiendo cancelar contrataciones dentro del plazo legal de 10 días.

Estas imputaciones de la provincia de Buenos Aires contra las billeteras virtuales que dieron créditos a altísimas tasas serán aplicadas a partir del próximo viernes 11 de septiembre a las empresas a través de multas multimillonarias, según voceros del gobierno de Kicillof.