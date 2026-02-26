DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) destacó el crecimiento del consumo de la carne de cerdo que se registra en los últimos meses, en especial desde que se trasladaron al mostrador los fuertes aumentos del vacuno. Ello provocó una brecha de precios superior al 100 por ciento que motiva a las familias a elegir los cortes porcinos.

El relevamiento local da cuenta de una diferencia de valores que deja al cerdo muy competitivo, es decir, mejor posicionado como alternativa para la mesa de los entrerrianos. A modo de ejemplo, un kilo de nalga vacuna promedia los $20.000 el kilo, mientras que la nalga de cerdo oscila los $7.000, es decir, rinde casi tres veces más.

Del mismo modo, cortes más tradicionales para la parrilla llegan a rendir dos veces más. Por ejemplo, el kilo de pechito de cerdo se consigue a nivel local en torno a los $10.000, mientras que el asado de novillo alcanza aproximadamente los $20.000 el kilo. Ello motiva a las familias a optar por las alternativas más económicas y rendidoras en tiempos de caída del poder adquisitivo.

Los datos comparativos dan cuenta de un fuerte aumento de la brecha de precios, ya que históricamente se mantuvo en torno del 25 y 30 por ciento. Por ello, atento a las perspectivas de que esta diferencia se sostenga, la entidad considera que el escenario significa una oportunidad para potenciar y poner en valor aún más el sector porcino en la provincia y el país.

Desde la Cámara explicaron que el fenómeno responde a cambios estructurales en la cadena de las carnes. Durante muchos años, el sector ganadero tradicional no tuvo estímulos de inversión y derivó en una progresiva caída de la oferta que hoy impacta en el stock de hacienda. Al mismo tiempo, creció la población argentina y los mercados internacionales que aumentaron la demanda de carne vacuna.