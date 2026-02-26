DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El SMN mantiene una alerta por tormentas fuertes con ráfagas y granizo en sectores del norte, Cuyo y La Pampa. El tiempo mejorará hacia el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 en al menos seis provincias del país, con foco en sectores del norte, centro y sur del territorio. De acuerdo al pronóstico, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El organismo oficial además prevé precipitaciones abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros, superables de manera puntual.

Alertas por tormentas

En la franja norte y centro-oeste del país, la advertencia alcanza a zonas del centro y norte de la provincia de Córdoba, La Rioja, centro y norte de San Luis, este y sur de Mendoza y sectores del este de San Juan.

En estas áreas se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían acercarse a los 80 km/h en forma localizada. También hay alerta en el sur de La Pampa.

La advertencia amarilla se extiende además al sur de La Pampa, donde se anticipan lluvias y tormentas de intensidad variable, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros y eventos localmente más intensos.

En general, la alerta rige para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

El ingreso de aire frío en los últimos días dejó un marcado descenso térmico en el centro del país, con registros más propios del otoño en la región pampeana. Sin embargo, de viernes en adelante se espera una gradual recomposición de las temperaturas.

Mientras persisten condiciones de humedad e inestabilidad en Cuyo y el NOA durante las próximas 48 horas, hacia el fin de semana tenderían a mejorar las condiciones en esas regiones, con menor probabilidad de tormentas aisladas.

En el centro y el Litoral, el tiempo será mayormente estable, con un lento ascenso térmico. Las máximas, que se mantuvieron por debajo de los 28 °C en buena parte del centro argentino, volverán a ubicarse en valores veraniegos de entre 30 y 33 °C durante el sábado y domingo, mientras que en el extremo norte podrían superarse nuevamente los 35 °C.