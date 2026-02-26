DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Las autoridades de la provincia de Santa Fe confirmaron este jueves el hallazgo sin vida de Marcelo Boschi, el empresario de 55 años que era intensamente buscado desde el martes, cuando desapareció mientras navegaba por el Riacho Correntoso, en el norte provincial.

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 7 de la mañana en la zona de Timbó Quemado, aguas abajo de Puerto Reconquista, en el marco del operativo desplegado por la Prefectura Naval. Tras la extracción con el protocolo correspondiente, sus familiares realizaron el reconocimiento formal.

A partir de la denuncia, se realizó un amplio rastrillaje por agua y tierra, además del análisis de cámaras de seguridad. Una de ellas lo registró por última vez a las 5.55 navegando en soledad por el río San Jerónimo.

Quién era Marcelo Boschi, el empresario reconocido en Reconquista

Marcelo Boschi era un empresario de Reconquista y titular de la firma “De Buena Madera”, donde se destacó como carpintero y comerciante de referencia en la región. Padre de tres hijos adolescentes, también tuvo una activa participación institucional.

Integró la Sociedad Rural de Reconquista, donde llegó a desempeñarse como Comisario General de la Expo Rural, y formó parte de la comisión del Rotary Club local, aunque actualmente estaba retirado de ambas entidades.

Pescadores de la zona declararon haber conversado con él esa mañana y lo vieron maniobrando en un sector profundo del río. Minutos después, observaron la lancha a la deriva y sin tripulantes.

En la embarcación se halló el mate preparado y un cajón de madera vacío. Amigos señalaron que atravesaba algunas complicaciones personales y que resultaba inusual que navegara solo a esa hora.