Agosto negro: Milei bajo fuego propio y el oportunismo de la vieja política

Los últimos días de agosto de 2025 marcarán un punto de inflexión en la política argentina. No porque la confianza social hacia Javier Milei se haya desplomado —al contrario, aún mantiene un nivel de respaldo alto e inusual para cualquier gobierno a casi un año y medio de gestión—, sino porque las bombas que le explotan alrededor no provienen de la oposición, sino de su propio entorno. Y, como era de esperarse, la vieja política y los círculos privados que lucraron durante décadas con el Estado han encontrado en esa grieta una ventana para volver a escena.

El caso de la droguería Suizo Argentina, los allanamientos a la Andis, las acusaciones contra Karina Milei y los Menem, y el intento de fuga con cientos de miles de dólares en Nordelta son el material perfecto para el reciclaje de la casta. No sorprende que el abogado Gregorio Dalbón —hombre de Cristina Kirchner y pieza jurídica del kirchnerismo más rancio— haya aprovechado la ocasión para instalar la sospecha de coimas. Todo, en el marco de una campaña legislativa que pone a la provincia de Buenos Aires como el último bastión de una política que se robó un país entero.

Lo cierto es que el caso todavía está en proceso: la justicia se toma sus tiempos, la información llega a cuentagotas y los medios, muchos de ellos responsables en otro tiempo de blindar al poder kirchnerista, hoy se regodean en ahondar con saña sobre Milei. No por amor a la transparencia, sino porque ven la posibilidad de debilitar al único gobierno que aún genera un vínculo genuino de confianza con la ciudadanía.

En paralelo, el capítulo del fentanilo contaminado dejó expuesto otro flanco: los organismos de control fallaron y el gobierno lo sabe. Sin embargo, la reacción fue rápida: detenciones, celebraciones públicas y un intento —tal vez torpe— de relacionar los hilos con empresarios cercanos al kirchnerismo. La tensión con la justicia, con jueces que reclaman respeto frente a la presión del Ejecutivo, muestra también una fragilidad institucional que no es nueva: está enquistada desde hace décadas.

Lo criticable no es que Milei enfrente este problema —a todo presidente, tarde o temprano, le tocan las sombras de su propio círculo—, sino que aún no logre diferenciar con firmeza la agenda de transparencia que prometió de las prácticas históricas que juró combatir. Y en ese terreno, la cercanía de personajes como Spagnuolo o los vínculos sospechados con la propia vicepresidenta Villarruel y los hermanos Milei no son detalles menores: son un riesgo directo a la credibilidad del proyecto libertario.

Mientras tanto, el kirchnerismo celebra la tormenta, agita denuncias y arma escenarios judiciales a la carta, como en los viejos tiempos. La diferencia es que hoy lo hace desde la defensiva electoral, intentando rescatar lo poco que queda de su poder en el conurbano bonaerense.El amigo y abogado de Javier Milei apareció en Pilar y habría intentado eludir a los oficiales. Estaría dispuesto a colaborar con la Justicia en la investigación de las coimas que salpica a Karina y los Menem.

El desenlace de estas causas no se conocerá mañana. La justicia argentina nunca tuvo apuro en avanzar cuando de poder real se trata. Pero lo que sí queda claro es que el presidente Milei enfrenta su prueba más dura: demostrar que las promesas de cambio no son un eslogan, sino una línea de conducta capaz de romper con lo peor de la política y de los negocios privados que hicieron de la Argentina una tierra de saqueo.

De lo contrario, las bombas que hoy estallan en su entorno pueden convertirse en la dinamita que erosione, desde adentro, la confianza que todavía lo sostiene.

Por Alejandro Monzon para https://www.analisislitoral.com.ar/

