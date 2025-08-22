Bordet reclama infraestructura urgente para tramo crítico de la autovía 18

El exgobernador y actual legislador nacional Gustavo Bordet presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que disponga de manera urgente la construcción de una pasarela peatonal (puente), garitas de colectivos e iluminación en el cruce de la Ruta Nacional Nº 18 (Autovía) con la Ruta Provincial Nº 6, en la Comuna de Paso de la Laguna, departamento Villaguay.

Bordet destacó que esta obra es indispensable para la seguridad de los habitantes, ya que en la zona se encuentra la mayor parte de la población al norte de la autovía, mientras que las escuelas y la comisaría se ubican al sur, lo que obliga a niños, jóvenes y familias a atravesar diariamente la ruta con un alto nivel de riesgo.

“No se puede naturalizar que los chicos deban cruzar una autovía para ir a la escuela sin contar con un puente peatonal, sin iluminación suficiente ni señalización adecuada. Estamos hablando de la seguridad de la comunidad y de proteger la vida de los vecinos y vecinas de Paso de la Laguna”, subrayó el diputado entrerriano.

En este sentido, Bordet recordó que la conversión en autovía de la Ruta Nacional Nº 18 debía contemplar este tipo de obras complementarias que hoy son una demanda urgente de la población.

Asimismo, anunció que gestionará ante Vialidad Nacional una audiencia para el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, y la presidenta de la Comuna de Paso de la Laguna, Mariel Henchoz, a fin de acelerar los trámites y asegurar que la obra tenga la prioridad que corresponde.

Finalmente, el exgobernador señaló que la seguridad vial es una responsabilidad del Estado y debe ser abordada con políticas integrales: “La prevención y la concientización son importantes, pero nada sustituye a la infraestructura. Este puente peatonal, junto con la iluminación y las paradas de colectivos, es una obra esencial que no puede seguir esperando”, concluyó.