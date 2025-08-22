Flan de manzana sin horno, ni microondas, listo en minutos

La receta ideal para preparar un postre cremoso y sin complicaciones.
Las manzanas siempre aportan su sabor fresco y su valor nutritivo a las recetas y en los postres es donde más se lucen… ¡Por qué no incorporarlas a un flan? Mejor aún si es una opción apta para quienes no se dan maña en la cocina y se puede hacer bajo en azúcares. Lleva poquísimos ingredientes y sale delicioso.
Flan de manzana sin horno
Para 8 personas
- 1 litro de leche ( entera o descremada, a tu gusto)
- 2 manzanas peladas y sin corazón ( rojas, verdes, etc)
- 1 sobre de mezcla para preparar flan ( con o sin azúcar)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- Caramelo líquido para untar el molde ( opcional)
Cómo hacer flan de manzana sin horno
Licuar la leche, las manzanas y el sobre de flan (puedes agregar canela si deseas un toque especiado). También podemos colocar los ingredientes en un recipiente y procesarlos con una minipimer. La idea es que las manzanas queden bastante desmenuzadas.
Verter la mezcla en una olla y cocinarla a fuego medio, removiendo constantemente hasta que espese.
Coloca un poco de caramelo líquido en un molde para flan (opcional) y poner allí la mezcla caliente.
Dejarla enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerarla entre 3 y 5 horas, hasta que esté completamente firme.
Desmoldar y decorar a nuestro gusto: para una versión sin azúcar podemos acompañarla con queso blanco al que batimos con edulcorante y esencia de vainilla o una reducción de frutos rojos, o mermelada light.