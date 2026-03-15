DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Hay obras que no son solamente cemento, turbinas y cables de alta tensión. Hay obras que representan una época, una visión de futuro y el coraje de quienes se atrevieron a pensar en grande. La Represa Hidroeléctrica de Salto Grande es una de ellas.



Construida como un proyecto binacional entre Argentina y Uruguay, Salto Grande no solo cambió la matriz energética de la región, sino que también transformó el destino del litoral. Generó energía, impulsó infraestructura, abrió caminos al desarrollo industrial y turístico, y demostró que cuando existe una visión estratégica compartida, los pueblos pueden construir futuro.



Pero detrás de cada compuerta, cada turbina y cada kilómetro de líneas eléctricas, hubo algo más importante: soñadores. Ingenieros, técnicos, trabajadores, dirigentes y comunidades que entendieron que el progreso se construye con planificación, cooperación y mirada de largo plazo.



Hoy, desde Análisis Litoral, en el marco de nuestro 20º aniversario, queremos rendir homenaje a esa generación que pensó la región más allá de las urgencias del momento. A quienes imaginaron un litoral integrado, productivo y con oportunidades.



Tal vez lo que más necesitamos en estos tiempos sea recuperar ese espíritu de grandeza colectiva. Volver a discutir proyectos regionales, volver a pensar el desarrollo del norte entrerriano y de toda la cuenca del Uruguay con ambición y con consenso.



Porque las grandes obras no nacen del azar: nacen de ideas, debates y decisiones valientes.



📣 Queremos escuchar a nuestros lectores:

#SaltoGrande #RepresaSaltoGrande #HistoriaDelLitoral #DesarrolloRegional #EntreRíos #Uruguay #Energía #Infraestructura #MemoriaRegional #AnálisisLitoral #20AñosAnalisisLitoral #PensarElFuturo #DebateRegional