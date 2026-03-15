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Irán informó, a través de la Guardia Revolucionaria, que lanzó por primera vez el misil balístico de combustible sólido Sejil en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares israelíes.

Irán informó este domingo que utilizó por primera vez el misil balístico Sejil en una nueva ofensiva contra Israel. La Guardia Revolucionaria iraní señaló que este armamento fue empleado en una nueva oleada de ataques contra objetivos israelíes, en una jornada atravesada por amenazas cruzadas y nuevos bombardeos en la región.

Según el comunicado difundido por la agencia Mehr, la fuerza iraní señaló que este proyectil fue incorporado en la llamada “54 oleada” de ataques. En esa ofensiva, Irán también dijo haber empleado otros misiles como el Khorramshahr, el Kheibar Shekan, el Qadr y el Emad, dirigidos contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes.

La guerra en Oriente Medio continúa y lo último que se supo además de los ataques de Irán es que Estados Unidos atacó la estratégica isla de Kharg.

Qué características tiene el misíl usado por Irán

El Sejil es uno de los misiles más relevantes dentro del arsenal estratégico de Irán. De acuerdo con los datos difundidos por la propia Guardia Revolucionaria, tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros, mide cerca de 20 metros, pesa 23 toneladas y puede transportar ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, además de permitir lanzamientos rápidos desde plataformas móviles.

La información oficial iraní recordó además que este misil había sido probado con éxito en 2009, aunque hasta ahora no había sido mencionado en un ataque de este tipo. Por eso, su aparición en esta nueva ofensiva marca un salto en el mensaje militar que Irán busca enviar en medio del agravamiento del conflicto con Israel y de la creciente tensión en todo Oriente Medio.

Antes de ese ataque, la Guardia Revolucionaria ya había informado otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en la región, incluidos Emiratos Árabes Unidos. En paralelo, la misma fuerza amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y aseguró que lo perseguirá “sin descanso”.

Del otro lado, Israel también ratificó que continuará con su ofensiva. Este mismo domingo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sostuvo que la operación militar contra Irán seguirá en marcha hasta eliminar lo que definió como “amenazas existenciales”, luego de una visita al pueblo árabe de Zarzir, en el norte israelí, donde el viernes un misil iraní dejó 58 heridos leves.