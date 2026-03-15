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Lo que ayer era un proyecto, hoy es un compromiso firmado con el mundo. El pasado 4 de marzo de 2026, se selló en Berlín el contrato de exportación de GNL más importante en la historia de nuestro país. Argentina deja de ser solo una promesa energética para convertirse en un jugador clave en el tablero global.

Los Protagonistas (El Consorcio SESA)

Para alcanzar esta escala, la unión de fuerzas ha sido fundamental. El consorcio Southern Energy (SESA) lidera esta gesta, integrado por:

YPF (Líder del proyecto).

Pan American Energy (PAE).

Pampa Energía.

Harbour Energy.

Golar LNG (Socio tecnológico y proveedor de la infraestructura flotante).

Reciente: Acuerdo de desarrollo conjunto con Eni (Italia) para escalar la producción.

Los “Gigantes de Acero” en el Mar

La logística se apoya en dos pilares flotantes que operarán frente a Punta Colorada, Río Negro:

Hilli Episeyo (FLNG): El primer buque factoría. Actualmente operativo en África, será trasladado a nuestras costas para iniciar operaciones en 2027.

MK II (FLNG): La segunda unidad de licuefacción que se sumará para alcanzar una capacidad de 6 millones de toneladas anuales (MTPA).

Construcción: Las negociaciones para las nuevas unidades involucran a astilleros de élite como Wison (China) y Samsung Heavy Industries (Corea del Sur).

Exportaciones: El gas de Vaca Muerta llega a Europa

Contrato con SEFE (Alemania): Se ha garantizado la venta de 2 millones de toneladas anuales durante 8 años.

Monto del contrato: Supera los USD 7.000 millones.

Destino: Este acuerdo asegura el suministro para Europa, cubriendo el 80% de la capacidad de la primera unidad.

Características Técnicas

El Ducto: Un gasoducto dedicado de 600 km (36 pulgadas) conectará Neuquén directamente con la costa rionegrina.

Licuefacción: El gas se enfría a -160°C, reduciendo su volumen 600 veces para permitir su transporte transoceánico.

Operatividad: Inicio de carga en 2027, con una proyección de ingresos de USD 30.000 millones anuales para 2030.

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