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Volkswagen tiene lista la renovación de un modelo clave de su familia de modelos libres de combustión. Cuándo llega al mercado.

Volkswagen actualizará el ID.3, el compacto eléctrico que pasará a llamarse ID.3 Neo, en Europa. Este modelo incorporará nuevo hardware y software para mejorar su competitividad, al menos hasta la llegada del esperado ID. Golf.

Para los usuarios ansiosos, la marca alemana publicó una serie de renders que anticipan la nueva silueta de este modelo que anticipa la próxima generación de modelos eléctricos de la casa, incluyendo el ID. Polo y el ID. Cross.

El ID.3 se lanzó al mercado en 2019 como el primer vehículo eléctrico de la automotriz de Wolfsburgo, y en 2023 recibió su primera actualización. Según los primeros bocetos oficiales difundidos por la marca, el modelo mantendrá una silueta fácilmente reconocible, aunque incorporará algunos detalles de diseño que lo acercan al lenguaje estético de los futuros modelos eléctricos de la marca.

Entre los aspectos principales cambios se destacan los aplicados por Volkswagen en la trompa. Los faros ahora están conectados por una delgada parrilla que busca generar una imagen más integrada y moderna, mientras que las tomas de aire del paragolpes adoptan un diseño más limpio y simple. Mientras que, en el perfil este modelo mantiene prácticamente intactas sus proporciones.

En la parte trasera de este compacto EV también hay novedades. Las luces incorporan nuevos gráficos LED y la sección inferior del portón trasero ahora estará pintada en el mismo color de la carrocería, en lugar de utilizar una moldura en contraste como en versiones anteriores. Además, se espera que el ID.3 se ofrezcan en nuevos colores exteriores y opciones de llantas.

Según explicó el jefe de diseño de Volkswagen, Andreas Mindt, la actualización se enfocó en perfeccionar la presencia general del vehículo, buscando ofrecer «proporciones limpias, superficies seguras y un carácter digital más definido».

Interior

El interior es otro de los aspectos en los que el Volkswagen ID.3 se renovará. Entre las novedades figuran el renovado sistema de infoentretenimiento Innovision, que suma una serie de aplicaciones integrada para servicios de streaming de audio y video, videojuegos, aplicaciones relacionadas con la carga y servicios de estacionamiento.

Además, el fabricante alemán eliminó los controles táctiles del volante, un elemento que había generado críticas entre los usuarios. En su lugar, la marca alemana introduce botones táctiles tradicionales para mejorar la ergonomía y la facilidad de uso.

A esta serie de innovaciones, Volkswagen suma una nueva función de llave digital que permitirá a los propietarios desbloquear y acceder al vehículo utilizando un teléfono inteligente o un reloj inteligente, sin necesidad de llevar una llave física ni instalar una aplicación específica.

Nuevas funciones para la gama eléctrica

La actualización tecnológica no se limita a este modelo. Volkswagen también comenzó a introducir nuevas funciones para otros vehículos de su familia eléctrica. Entre ellas, la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar la energía almacenada en la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos. Mediante una toma de 230 V dentro del habitáculo o de un adaptador externo, se pueden obtener hasta 3,6 kW de potencia para usar herramientas, cargar bicicletas eléctricas o alimentar equipos durante actividades al aire libre.

El nuevo paquete de software también suma funciones como el Asistente de Viaje con detección de semáforos y compatibilidad con la conducción con un solo pedal.

¿Cuándo se lanza el compacto eléctrico de Volkswagen?

Desde su lanzamiento en 2019, el ID.3 trazó el inicio de la nueva era eléctrica de la marca alemana y se convirtió en uno de los pilares de la estrategia de electrificación de la compañía. Con la llegada de la versión Neo, prevista para mediados de abril, la marca busca mantener vigente a este vehículo dentro de su gama mientras continúa desarrollando la próxima generación de modelos eléctricos compactos.

En cuanto a precios, la marca todavía no brindó detalles. Por el momento, la actual versión del ID.3 en Europa, para 2026 comienza desde aproximadamente 28.000 € (aprox. $30.000 – $31.000 USD) en mercados como España, incluyendo promociones y ayudas a la compra. El modelo básico Pure se posiciona, aproximadamente, desde los 33.300 € ($36.000 – $37.000 USD) en algunas regiones.