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Nissan prepara la nueva generación del X-Trail y esta renovación es un paso más. ¿Qué cambios trae? ¿Puede convertirse en el líder del segmento?

En el marco de varias actualizaciones y lanzamientos, Nissan presentó el renovado X-Trail, el C-SUV que promete ser uno de los más importantes en 2026. Por eso, y para mantenerse en lo más alto del segmento que compite contra Toyota RAV4 y Volkswagen Tiguan, entre tantos otros.

Es cierto que Nissan atraviesa un momento complejo a nivel financiero y de gran incertidumbre de cara al futuro. Sin embargo, el desarrollo de modelos sigue adelante. De hecho, este restyling del SUV mediano para Europa es el paso previo al lanzamiento de la nueva generación, prevista para 2027 y con el objetivo de que llegue a varios mercados.

Lo primero que se observa del modelo es un diseño exterior optimizado y a la altura de lo que el segmento ofrece en la actualidad. Mantiene su base estética tan reconocida y que explica en gran parte por qué superó las 8 millones de unidades vendidas en sus 25 años de historia, aunque incorpora algunos ajustes que, lejos de pasar inadvertidos, refuerzan su personalidad.

Las modificaciones exteriores del Nissan X-Trail 2026 se dividen en dos según la zona del vehículo. Por un lado, el frontal exhibe una parrilla V-Motion un tanto más ancha y con un tratamiento en negro brillante que se extiende por distintas partes de la carrocería y abarca a los pasos de rueda, faldones laterales, carcasas de espejos y sector inferior del paragolpes.

Por su parte, la parte trasera del SUV recibe ópticas LED con un grafismo renovado y una paleta de colores ampliada que incluye nuevas combinaciones bitono, además de tonalidades como Azul Sukumo y Baja Storm. Asimismo, las tomas de aire laterales también fueron rediseñadas y se sumaron nuevas llantas de aleación de 19 pulgadas.

Las diferencias respecto al último continúan, ya que el X-Trail 2026 cuenta en su interior con materiales y terminaciones de mejor calidad. Además, la compañía japonesa ofrece una tapicería opcional de cuero en tono marrón castaño y una dotación de equipamiento muy completa que incluye:

Asientos delanteros y traseros calefactables.

Asientos traseros deslizables y plegables en proporción 40/20/40.

Volante calefactable.

Parabrisas calefactable.

Climatizador automático de tres zonas.

Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas.

Sistema de sonido premium BOSE con 10 altavoces para las versiones superiores.

Y hay más, porque la renovación del X-Trail abarca al apartado tecnológico con el agregado de servicios de Google en el sistema multimedia NissanConnect para distintas funciones: regulación de la climatización, introducción de rutas de navegación, realización de llamadas, reproducción de mensajes, etc.

A todo esto se suma una versión mejorada de la cámara de visión 360° con función panorámica en 3D. A su vez, y debido a las nuevas cámaras gran angular, el conductor puede acceder a distintas vistas del vehículo como vista de capó invisible, vista para cruces en T y perspectiva aérea para estacionamiento, con un total de 8 ángulos para detectar obstáculos en los alrededores.

Como si fuera insuficiente, el Nissan X-Trail 2026 dispone de un sistema ProPILOT (el de asistencia a la conducción) más preciso, con respuestas más suaves y contundentes al momento de corregir la dirección y mejor reconocimiento de señales de tránsito. Posee hasta prevención de movimientos involuntarios. En consecuencia, el SUV mediano es ahora más seguro y avanzado y se sitúa en lo más alto de su segmento.

Versiones y motorizaciones

La faceta mecánica del nuevo X-Trail no presenta cambios, lo que significa que continúa vendiéndose con el exitoso sistema híbrido e-Power con dos configuraciones: 4×2, con motor 1.5 de 204 CV y 330 Nm de par y tracción delantera; y 4×4 e-4ORCE que entrega hasta 213 CV y 525 Nm y puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7 segundos.

Ambas alternativas gastan alrededor de 5.7 litros cada 100 km recorridos, lo que implica una relación potencia-consumo muy destacada. Sin llegar a ser un deportivo, incluso en la variante con tracción total, supera, por ejemplo, a cualquier Sentra y se muestra a la altura del Altima, el sedán más grande y sofisticado.

Lanzamiento y precio del Nissan X-Trail 2026

La firma japonesa no confirmó una fecha exacta de lanzamiento oficial del renovado X-Trail. Sin embargo, está previsto que arribe a los concesionarios europeos para mayo. Los precios serán confirmados más adelante, pero oscilaría entre 34000 y 48000 euros. Es decir, no se alteraría mucho respecto a los últimos, lo que devendría en mejor relación costo-producto.