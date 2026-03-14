DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Los tribunales federales de Concordia vuelven a ser escenario de un fallo judicial en materia de salud. El Juzgado Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), tras el reclamo de una afiliada que no recibía la medicación necesaria para su patología oncológica.

La resolución, dictada por la jueza Analía Ramponi, establece un precedente de urgencia al otorgar un plazo de 24 horas para que la obra social garantice la cobertura integral del tratamiento prescripto por los profesionales médicos.

Un amparo ante el riesgo de vida

La acción judicial fue impulsada por la abogada Agustina Passarello, quien interpuso una acción de amparo ante la falta de respuestas administrativas. Ante la gravedad del cuadro sanitario expuesto, la magistrada declaró admisible la vía judicial y dispuso una “medida cautelar innovativa”.

En sus fundamentos, la jueza destacó que la demora en la entrega de la medicación ponía en jaque garantías fundamentales. Según el fallo, de no intervenir la justicia, “podrían verse afectados derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la vida, garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Plazos perentorios y exigencias a la obra social

El tribunal entrerriano fue tajante respecto a los tiempos procesales, entendiendo que en casos de cáncer, el tiempo es un factor determinante. La resolución ordena a PAMI que, tras ser notificado, otorgue la cobertura total “en un plazo de 24 horas”, mantenimiento de esta prestación “hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa”.

La magistrada consideró que se cumplen los dos requisitos esenciales para este tipo de medidas:

Verosimilitud del derecho: La evidencia del vínculo de la afiliada y la prescripción médica.

Peligro en la demora: La posibilidad de que una respuesta tardía provoque un “perjuicio grave e irreparable en la salud del afiliado”.

Informe de situación y próximos pasos

Más allá de la entrega inmediata del tratamiento, el Juzgado Federal de Concordia ha requerido a la obra social nacional un “informe circunstanciado en el plazo de cinco días”. En dicho documento, las autoridades del PAMI deberán explicar formalmente cuáles fueron los fundamentos de la demora o la negativa inicial en otorgar la cobertura que hoy la Justicia les exige cumplir de forma perentoria.

Análisis Litoral