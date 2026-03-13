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Un video publicado en Truth Social por el presidente Donald Trump y geolocalizado por CNN muestra ataques de EE.UU. en la Isla de Kharg, incluidos impactos en instalaciones del aeropuerto y la pista.

En las imágenes se observan grandes explosiones y humo negro, que CNN geolocalizó al comparar fotogramas con imágenes satelitales.

Video publicado por el presidente Trump en Truth Social el viernes por la noche y geolocalizado por CNN mostró ataques estadounidenses en la Isla de Kharg, Irán. @realDonaldTrump/Truth Social

rán amenaza con ataques a la infraestructura petrolera tras el ataque a la isla de Kharg, informan los medios estatales

Por Ross Adkin

Irán ha dicho que cualquier ataque contra su infraestructura petrolera y energética conducirá a ataques de represalia contra instalaciones en la región propiedad de compañías petroleras que tengan participación accionaria estadounidense o cooperen con Estados Unidos, informaron los medios estatales, citando el cuartel general del mando militar Khatam al-Anbiya de Teherán.

La declaración, el sábado por la mañana hora local, se produjo después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos había atacado objetivos militares en la isla de Kharg, que gestiona la mayor parte de sus exportaciones de crudo.

También amenazó con atacar la infraestructura petrolera de la isla si Irán continúa bloqueando el paso de buques por el estrecho de Ormuz.