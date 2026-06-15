Uruguay buscó pero no pasó del empate ante Arabia Saudita en el debut en el Mundial

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La Celeste comenzó perdiendo con el gol de Al-Amri y empató gracias a Maxi Araújo. Intentó hasta el último minuto, pero por la poca efectividad y el arquero Al-Owais, el partido terminó 1-1.

Uruguay no tiene nada que reprocharse. Lo buscó por todos lados, hizo figura absoluta al arquero Mohammed Al Owais, pero terminó empatando 1-1 con Arabia Saudita en el debut del Mundial 2026. Una primera mitad muy dura, trabada y donde comenzaron abajo en el marcador. Y en el complemento la historia fue muy distinta: fue un dominio absoluto de los de Marcelo Bielsa, que lo empataron y estuvieron muy cerca de ganarlo.

El clima estaba puesto desde mucho antes del pitazo inicial: estadio prácticamente lleno, una mayoría celeste que pintó las tribunas -cerca del 70% era público uruguayo-, mucho latino empujando por Uruguay y, en una esquina, un puñado de hinchas saudíes que no paró de alentar en toda la tarde en el Miami Stadium. En la cancha, el equipo de Marcelo Bielsa salió con la intención de hacerse dueño del partido.

Los hinchas de Uruguay colmaron el estadio (EFE/ Alberto Boal).

Maxi Araújo avisó con un remate desde afuera del área y, con Bentancur y Ugarte como eje, la Celeste manejó la pelota. Pero el dominio no siempre fue sinónimo de peligro. Uruguay tenía la posesión, empujaba, buscaba espacios, aunque Arabia Saudita se cerraba bien y obligaba a jugar lejos del arco de Al-Owais.

La primera gran chance uruguaya llegó recién a los 29 minutos, cuando Federico Viñas ganó en el área chica y Al-Owais respondió con una atajada enorme. Arabia, que esperaba su momento, ya había avisado con un remate lejano de Salem Al Dawsari, su jugador más claro, y volvió a aparecer sobre el cierre del primer tiempo.

Primero Muslera salvó a Uruguay con una gran intervención dentro del área, pero poco después, otra vez tras un tiro de esquina, el arquero dio rebote y Al-Amri lo aprovechó para poner el 1-0 saudí. La Celeste intentó reaccionar enseguida, con otro cabezazo de Viñas y una nueva respuesta firme de Al-Owais, pero se fue al descanso con una sensación incómoda.

Al-Amri definiendo tras el rebote de Muslera (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH).

Bielsa entendió que algo tenía que cambiar y movió el banco apenas arrancó el segundo tiempo: Agustín Canobbio entró por Darwin Núñez y Juan Manuel Sanabria reemplazó a Matías Viña, de flojo primer tiempo. Con esos retoques, Uruguay dejó atrás el 4-4-2 inicial y pasó a jugar 4-2-3-1, con Federico Viñas como único delantero, Canobbio abierto por derecha y Sanabria instalado como lateral izquierdo.

Y la reacción fue inmediata: a los 46 minutos, Viñas se anticipó con un gran cabezazo y obligó otra vez a Al-Owais a responder. Apenas después, el delantero volvió a ganar de arriba con un salto potente y su intento se fue muy cerca del caño derecho. La Celeste empezó a empujar con más decisión, aunque también reclamó fuerte una roja que nunca llegó tras un planchazo de Al Harbi a Canobbio que el VAR no mandó a revisar.

Pero la más clara de todas, hasta ese momento, apareció a los 60′, cuando Manuel Ugarte sacó un derechazo desde afuera del área que hizo contener la respiración a todo el estadio: Al-Owais alcanzó apenas a rozarla y la pelota terminó estrellándose contra el palo derecho. Fue el momento que más cerca dejó a la Celeste del empate, el aviso más fuerte de un equipo que ya presionaba con todo, en busca de un empate que ya merecía.

Los minutos pasaban y parecía que a La Celeste se le escaba el partido, hasta que llegó el minuto 80: Maxi Araújo capturó un rebote del arquero saudí, le pegó con mucha violencia y la mandó a guardar. Fue un verdadero grito de desahogo, ya que el tiempo pasaba y, poco a poco, Uruguay se quedaba sin piernas. Parecía que se quedaba sin nada, pero no. Luego de tanto buscarlo, obtuvo su más que merecido premio.

Y luego tuvo opciones para ganarlo: De La Cruz, que ingresó en el tramo final del partido, remató e hizo lucir a Al Owais, y sobre el tiempo de descuento Valverde también estuvo muy cerca con un remate raso que volvió a sacar el arquero rival. La rompió toda el guardameta de 34 años, que fue la gran figura del juego y le terminó generando un fuerte dolor de cabeza a Uruguay. Los sudamericanos lo buscaron por todos lados, merecieron quedarse con los tres puntos, pero terminaron sumando una unidad.

Claro que no es mucho porque en la previa tenían la ilusión de ganar y sacarle dos puntos a España en la primera jornada, que más temprano había empatado sorpresivamente ante la debutante Cabo Verde, pero al menos no se quedaron con las manos vacías. Ahora es momento de pensar en el equipo africano, con quien se verá las caras el domingo 21 de junio.