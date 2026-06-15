Denunció que le habían Robado la moto en el Centro, pero se le había sacado su anterior dueño por falta de pago

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En la fecha, personal de Comando Radioeléctrico logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída por una joven de 26 años, quien manifestó que el pasado 9 de junio de 2026 le habían robado su motocicleta Honda GLH 150 cc, la cual había dejado estacionada en la vía pública.

De forma inmediata, los efectivos policiales iniciaron las tareas complementarias, que incluyeron un exhaustivo relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad del Servicio de Emergencias 911, así como de dispositivos privados de la zona céntrica, logrando establecer la identidad y las características del autor del hecho, pero para sorpresa de los investigadores, el sospechoso resultó ser el anterior propietario del motovehiculo, un joven de 24 años de edad. El sujeto había vendido el rodado meses atrás, pero conservaba un duplicado de la llave en su poder, el cual utilizó para consumar el Delito sin levantar sospechas.

Tras el procedimiento, el Motovehiculo fue recuperado de forma exitosa. Las actualizaciones correspondientes continúan su curso bajo las directivas de la Fiscalía en turno.