Mundial 2026: Selección Argentina, fixture, partidos, resultados y últimas noticias

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Mientras la Scaloneta ajusta los últimos detalles para el debut ante Argelia, la Copa del Mundo continúa con cuatro partidazos: se viene la presentación de España y Uruguay. Seguí todo lo que sucede en este lunes en el torneo más importante del planeta fútbol.

La acción arrancó fuerte a las con España y un inesperado empate sin goles con Cabo Verde. Luego, Bélgica no pudo frente al duro Egipto de Mo Salah y debió conformarse con el 1-1. El plato fuerte para Sudamérica llegó a las 19:00, cuando la Uruguay de Marcelo Bielsa, en su debut frente a Arabia Saudita, igualó 1-1. Para cerrar la jornada a las 22:00, Irán chocará contra Nueva Zelanda. Ponete cómodo, seguí el minuto a minuto en Olé y empezá a calentar la garganta que la Selección ya sale a la cancha.

Hora y TV de los partidos de este martes 16 de junio

16.00 | Francia vs. Senegal | Dsports

19.00 | Irak vs. Noruega | TyC Sports

22.00 | Argentina vs. Argelia | TyC Sports, Dsports, Tv Pública, Telefé Disney+ Premium