Guillermo Michel, en el encuentro del peronismo federal: Javier Milei quiere “peruanizar la economía argentina”

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En el encuentro que se llevó adelante en Concepción del Uruguay, con los colores de la libertad avanza de fondo que enmarcaron el acto, se cuestionó el modelo económico y se enunció una hoja de ruta. Reunión con trabajadores de Granja Tres Arroyos. Presencias.

Un sector del peronismo, que eligió llamarse “federal”, tuvo su segundo encuentro regional. El primero, el del bautismo, fue en Parque Norte. Esta vez fue en Concepción del Uruguay. La jornada contó, básicamente, con dos ejes de debate: el vínculo del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales; y propuestas para construir una alternativa de gobierno con desarrollo, producción e inclusión social.

Al salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne llegaron más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.

Vale aclarar que es un encuentro nacional si se repasan las presencias: Victoria Tolosa Paz, Federico Achával, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Kelly Olmos, entre otros.

Hubo un homenaje a Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tras su fallecimiento, en el que se destacó su legado en la defensa de los derechos humanos y reafirmó el compromiso del peronismo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Guillermo Michel, uno de los fundadores de este espacio, advirtió cuando hizo uso de la palabra que el debate que atraviesa hoy a la Argentina “no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir”. En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca “peruanizar la economía argentina”, consolidando “una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente”.

“Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Y planteó que el desafío del peronismo es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.

La otra voz entrerriana fue la de Rosario Romero. “Nuestro deber es construir un programa de gobierno que lleve a que lo que hoy hacemos en muchos municipios, en algunas provincias: que es gobernar con equilibrio, gobernar con obra, con esfuerzo, con exaltación del mérito, con trabajo”, dijo la intendenta de Paraná y advirtió: “Que no nos vuelvan a decir más que el equilibrio fiscal y el combate a la inflación dependen exclusivamente del ajuste. El equilibrio lo queremos y combatir la inflación también, pero queremos con un modelo de crecimiento, un modelo de agregado de valor, queremos con un modelo que contenga a los 45 millones de argentinos y no que esté circunscrito a una mirada exclusivamente extractivista como es la economía que nos propone el gobierno nacional”.

Ya más metida en lo político, subrayó que el peronismo esté “recuperando discursos y mensajes” y que sea “valentía y sobre todo humildad”. “Nosotros nos equivocamos en alguna cosa, pero no nos equivocamos en la base, no nos equivocamos en los signos sociales y en la idea de que las políticas sociales valen, que la educación pública vale, que la salud vale. Nuestra forma de gobernar parte desde el humanismo”, enumeró, antes de cerrar con una parte de un poema de Mario Benedetti que se llama Noción de Patria. Parafraseó al uruguayo: “Si esta vez no tenemos la victoria, será que merecemos la derrota”. Y agregó: “Sé que merecemos la victoria”.

De los intendentes entrerrianos se hicieron presentes Adrian Fuertes, Ricardo Bravo, Isa Catagnino, Hernán Niz, Juan Amavet, Ricardo Sandoval, Fernando Viganoni, Daniel Benitez, Ariel Weiss, Mauro Diaz Chávez, Rodolfo Romero, Gino Mezquida, Daniel Olano, Luis Siebenlist, Ramon Barrera, Adriana Meza, Marina Cantero, Betina Hilt.

Los senadores provinciales Claudia Silva y Martin Oliva; y los diputados provinciales Yari Sayler, Adrea Zoff, Silvina Decco, Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Enrique Cresto, Juan José Bahillo. También estuvieron los diputados nacionales Gustavo Bordet y Mariela Marclay; y el senador Adán Bahl.

En el encuentro se hizo lugar para introducir un tema inquietante para la ciudad. Se convocó a los trabajadores y trabajadoras de Granja Tres Arroyos, representantes gremiales del Sindicato de la Carne y Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, para analizar la delicada situación que atraviesa la principal empresa avícola de la zona.

Olmos sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a “un modelo de país financiero y primario» impulsado por el gobierno nacional.

El titular de la Auditoría General de la Nación golpeó a Milei cuando dijo que “defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete”, en referencia a Manuel Adorni. Por último, remarcó que “creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027”.

La lista de oradores fue larga. José Eduardo Lauritto, anfitrión del cónclave, fue uno de los habló.