Última hora. Un buque de guerra ruso dispara contra un yate en el Canal de la Mancha, según medios británicos

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El presunto incidente se ha producido este martes a las 11:40 de la mañana entre la isla de Wight y Normandía. La Armada británica se encuentra investigando la veracidad de los hechos.

El Ministerio de Defensa británico (MOD) investiga la veracidad de las informaciones que apuntan a que un buque de guerra ruso ha disparado tiros de advertencia contra un yate en el Canal de la Mancha.

Esto ocurre después de que esta última embarcación, con bandera británica, denunciara haber sido atacado por un buque de la Armada rusa a unas 20 millas (32 kilómetros) al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales británicas. No se han reportado heridos ni daños en el yate. El buque de la Marina Real HMS Mersey estaba vigilando al buque ruso en ese momento.

El incidente se produce dos días después de que las fuerzas armadas británicas abordaran y detuvieran en el Canal a otro petrolero sancionado, sospechoso de formar parte de la flota fantasma rusa. El capitán del buque, de nacionalidad india y acusado de transportar petróleo ruso en violación de las sanciones internacionales, ha sido puesto en prisión preventiva tras comparecer ante el tribunal el martes. Según las informaciones publicadas, las autoridades no vinculan ambos sucesos.