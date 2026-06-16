Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

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El expolicía Martín Rebollo fue fue hallado sin vida en su celda donde estaba detenido tras haber sido declarado culpable de abuso sexual. Dejó un video

En las últimas horas del lunes 15 de junio, la Alcaidía de Concordia fue escenario de la autodeterminación del expolicía Martín Rebollo. El hombre fue hallado sin vida en su celda donde estaba detenido tras haber sido declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal y aguardaba la lectura formal de su condena.

De acuerdo con los reportes preliminares, el exintegrante de la Policía de Entre Ríos logró apoderarse de forma imprevista del arma reglamentaria de un efectivo policial, se encerró en su lugar de detención para cometer el hecho.

Las autoridades han iniciado peritajes y actuaciones judiciales para determinar con precisión las fallas de seguridad que permitieron que el detenido tuviera acceso al armamento dentro de la dependencia.

Martín Rebollo

Condena

Martín Rebollo permanecía alojado en la Alcaidía desde el pasado 29 de mayo, fecha en la que un jurado popular lo halló culpable por un caso denunciado en 2016. El hecho, calificado como “aberrante”, involucró el abuso de una menor de edad mientras el imputado se encontraba en funciones oficiales.

Debido a su cargo y al uso de un arma durante el crimen, la calificación legal estaba doblemente agravada. El proceso se encontraba en su fase final; tras la audiencia de cesura, el fiscal Martín Núñez había solicitado una pena de 16 años de prisión efectiva.

Condena

Martín Rebollo permanecía alojado en la Alcaidía desde el pasado 29 de mayo, fecha en la que un jurado popular lo halló culpable por un caso denunciado en 2016. El hecho, calificado como “aberrante”, involucró el abuso de una menor de edad mientras el imputado se encontraba en funciones oficiales.

Debido a su cargo y al uso de un arma durante el crimen, la calificación legal estaba doblemente agravada. El proceso se encontraba en su fase final; tras la audiencia de cesura, el fiscal Martín Núñez había solicitado una pena de 16 años de prisión efectiva.

Martín rebollo abuso sexual

Mensaje

Horas antes del suceso, y previo a la audiencia programada por la vocal Clara Mondragón para dar a conocer la cantidad de años de condena, Rebollo publicó un video en sus redes sociales en el que insistió en su inocencia e intentó desvincular de responsabilidad al efectivo policial a quien, posteriormente, le sustrajo el arma.

La Justicia continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del deceso y las responsabilidades administrativas derivadas del incidente en la sede policial.