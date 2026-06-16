¡Bombazo! Scaloni dejó afuera a Otamendi para el debut de Argentina en el Mundial

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

A horas del debut en la Copa del Mundo, Lionel Scaloni dio a conocer el once de la Selección argentina y sorprendió con la ausencia del futbolista de River.

Lionel Scaloni suele ser un especialista en guardar secretos hasta último momento, especialmente cuando se trata de partidos importantes. Sin embargo, en la previa del debut de la Selección argentina frente a Argelia por el Mundial 2026, el entrenador dejó algunas pistas en conferencia de prensa y, según trascendió, ya tendría definido el equipo que saldrá a la cancha este martes desde las 22. La principal novedad pasa por una decisión que pocos esperaban.

Según se pudo saber, Nicolás Otamendi no será titular a pesar de haber participado de la conferencia de prensa previa al encuentro y de ser uno de los referentes del plantel. El defensor, que venía siendo una fija en las Eliminatorias y que incluso portó la cinta de capitán en varias oportunidades, arrancaría en el banco de suplentes.

Nicolás Otamendi irá al banco de suplentes frente a Argelia. EFE

Scaloni patea el tablero: Otamendi al banco y Medina titular

En su lugar, Scaloni apostaría por la dupla integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, una sociedad que ya supo darle resultados importantes a la Albiceleste. Además, la ausencia de Nicolás Tagliafico obligará a una modificación en el lateral izquierdo, donde Facundo Medina tendrá su estreno absoluto como titular en una Copa del Mundo. De esta manera, la defensa quedaría conformada por Nahuel Molina, Romero, Lisandro Martínez y Medina.

En la mitad de la cancha no habría sorpresas y el entrenador mantendría la estructura habitual con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. En ataque, la presencia de Lionel Messi estará acompañada por Lautaro Martínez, mientras que Julián Álvarez, que arrastra una lesión en el tobillo desde las semifinales de la Champions League, esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Facundo Medina hará su debut en un mundial frente a Argelia.

Así las cosas, la Selección argentina apostará por una formación con mayoría de campeones del mundo y una sola cara nueva en un Mundial: Facundo Medina. La decisión de dejar afuera a Otamendi marca una de las primeras grandes apuestas de Scaloni en la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y confirma que, una vez más, el entrenador no tiene reparos en tomar decisiones fuertes cuando cree que pueden beneficiar al equipo.