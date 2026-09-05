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El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez podrían ser trasladados a un sector especialmente acondicionado para personas mayores de 60 años en la Unidad Penal Nº 9 “Granja El Potrero”, de Gualeguaychú.

La propuesta fue formulada por el propio Servicio Penitenciario a la jueza Carolina Castagno del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná el mismo viernes 4 de septiembre cuando se conoció la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La nota -a la que accedió ANÁLISIS– está firmada por el inspector general Juan Santiago García, en su carácter de subdirector del Servicio Penitenciario.

En su parte más sustancial, García expone: 2Al respecto debo informar que la Unidad Penal 1 no reúne las condiciones óptimas para brindar el alojamiento de los nombrados, teniendo en cuenta su edad avanzada y que en la actualidad a la población que aloja dicha institución carcelaria es de 1066 internos. En este sentido los pabellones se encuentran con alta densidad de población, contando además solo con lugares comunes para que transiten su condena”.

Y agrega. “Por esta razón esta administración penitenciaria solicita tenga a bien disponer el alojamiento de URRIBARRI SERGIO, BAEZ PEDRO Y AGUILERA JUAN PABLO (las mayúsculas son del original), en la Unidad Penal 9 de la ciudad de Gualeguaychú donde se cuenta con una celda destinada a los mencionados penados en el pabellón de adultos mayores, que aloja un total de 14 internos”.

El pabellón -inaugurado en septiembre de 2024- aparece hoy como una de las principales alternativas con las que cuenta el Servicio Penitenciario de Entre Ríos para alojar a internos de esa franja etaria. Su diseño busca garantizar condiciones de atención acordes con lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Se trata de un sector con celdas individuales, separadas entre sí y equipadas con cámaras de videovigilancia. La capacidad total es de 15 personas, con una plaza por celda, aunque actualmente solo cuatro internos se encuentran alojados allí.

La disponibilidad de este espacio cobra especial relevancia en un contexto de fuerte presión sobre el sistema penitenciario entrerriano. Actualmente, las unidades carcelarias de la provincia alojan a 1.114 personas, frente a una capacidad prevista de alrededor de 900 internos.

Pablo Rodríguez Laurta estuvo alojado en el pabellón de la UP 9.

El pabellón de la Unidad Penal 9 ya recibió a internos de perfiles sensibles. Entre quienes pasaron por ese sector se encuentran el femicida Pablo Rodríguez Laurta y Leonardo Airaldi, actualmente condenado por narcotráfico.

En ese contexto, el eventual alojamiento de Urribarri, Aguilera y Báez sumaría tres nombres de fuerte repercusión pública a un espacio pensado originalmente para atender las necesidades específicas de los adultos mayores privados de su libertad.