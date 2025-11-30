FORO ECONÓMICO 2025 POLONIA–ARGENTINA

Polonia quiere trabajar, y por eso acciona.

La firma del acuerdo de cooperación en el Palacio de la Legislatura Porteña, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no fue un gesto simbólico: fue la concreción de un objetivo estratégico impulsado por el Estado polaco y acompañado por su Embajada en Argentina.

El Foro Económico 2025 Polonia–Argentina, organizado por la Embajada de Polonia en Buenos Aires y la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH), reunió a destacadas autoridades polacas:

Marcin Bosacki, Vicecanciller de Polonia.

Paweł Pudłowski, Vicepresidente de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio.

Funcionarios del Parlamento Polaco.

Representantes del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Clima y Medio Ambiente y Ministerio de Bienes del Estado.

A ello se sumaron más de 20 empresas polacas de los sectores minero, agro, energético, tecnológico e industrial, junto a funcionarios argentinos, cámaras empresariales, universidades y representantes institucionales de todo el país.

Participaron también instituciones académicas de gran prestigio como la Universidad de Varsovia y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia.

El mensaje de Polonia fue claro y contundente:

Polonia está abierta al mundo, y quiere cooperar con la Argentina en educación, ciencia, tecnología, industria, energía, agricultura e innovación.

Así lo expresó Paweł Pudłowski:

“Ingeniería, tecnología, agricultura… estamos empezando una cooperación para trabajar juntos. Queremos construir una cooperación entre países.”

La presencia histórica de Entre Ríos

Para Polonia fue un honor que la provincia de Entre Ríos estuviera representada al más alto nivel por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Participaron:

Cr. Andrés Sabella, Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Dra. Luz Marina Zapata, Decanato de la Facultad de Ciencias de la Alimentación – UNER.

Marcelo Tobín, Relaciones Internacionales – UNER.

Ing. Ignacio Terenzano, Docente y miembro de la Unidad de Vinculación Tecnológica, también en representación del Municipio de Concordia.

Es la primera vez que la provincia de Entre Ríos se integra de manera formal al plan de crecimiento y cooperación que Polonia proyecta para la Región de Salto Grande, en el marco del fortalecimiento entre Mercosur y la Unión Europea, representada en este encuentro por Polonia.

La Delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la Región de Salto Grande, Sra. Silvia Sierak expreso, “éste proceso es el resultado de un trabajo que se viene desarrollando desde 2015, construyendo puentes, acercando instituciones y sosteniendo una agenda de cooperación internacional para el desarrollo”.

Asimismo, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Concordia (Región Salto Grande) forma parte de ésta red a través de un convenio firmado con la Asociación Polska-Concordia, entidad que representa oficialmente a Polonia en la Región de Salto Grande.

Este vínculo ha permitido abrir puertas en el ámbito científico, académico y tecnológico, consolidando la presencia de la región en la agenda polaca.

Un puente internacional consolidado

La presencia de más de 20 empresas polacas en Argentina demuestra que Polonia no viene solo a observar:

viene a cooperar, invertir, innovar y tender puentes estratégicos de largo plazo.

El esfuerzo institucional del Estado polaco encontró en Argentina interlocutores valiosos que facilitaron este encuentro. Entre ellos, el acompañamiento constante del representante de PAIH en Argentina, Marcelo Villa, quien ha sostenido durante años una labor articuladora que contribuyó a hacer posible esta instancia.

El momento es ahora

Sin cooperación internacional, sin universidades conectadas, sin industrias dialogando, no hay desarrollo sostenible.

Polonia dio un paso decisivo.

Argentina respondió con altura institucional.

Y la Región de Salto Grande ingresó, por primera vez, en la agenda internacional polaco–europea.

Es tiempo de mirar al futuro con visión, con seriedad y con orgullo.

El camino ya está abierto.

Sigamos construyendo.

