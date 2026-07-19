BGMPKC4RQVB5PCUMVSCRD2AGRI 1

Un millon de gracias !!!

por

El llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial y la ovación que recibió de los hinchas argentinos

El capitán albiceleste se quebró al bajar del podio, mientras los simpatizantes lo despedían con cánticos en el estadio de Nueva Jersey

Lionel Messi se quebró en llanto al bajar del podio tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada en Nueva Jersey. El capitán del equipo albiceleste aguantó la emoción durante toda la ceremonia de entrega de medallas, pero al alejarse del escenario, con los cánticos de la hinchada argentina de fondo, las lágrimas llegaron. Fue en ese preciso instante cuando Messi se derrumbó.

La derrota llegó por un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, con el que España selló el 1 a 0 y se consagró campeón del mundo bajo la conducción de Luis de la Fuente. El árbitro Slavko Vinčić dio el pitazo final ante un estadio partido en dos: la euforia española de un lado, el silencio argentino del otro.

IT3N3CZBPZGS5LGE6IVKT4QBVQ
Lionel Messi, capitán de Argentina, se muestra abatido tras la derrota ante España (REUTERS/Lee Smith)

Tras el final del partido, Messi se quedó solo en el campo. Se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y permaneció con la mirada perdida durante varios minutos. No hubo gestos visibles de emoción en ese momento. El capitán procesó la derrota en silencio, apartado de sus compañeros.

Tras el final del partido, Messi se quedó solo en el campo. Se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y permaneció con la mirada perdida durante varios minutos. No hubo gestos visibles de emoción en ese momento. El capitán procesó la derrota en silencio, apartado de sus compañeros.

La entrega de medallas fue el punto de quiebre. Primero en la fila, Messi recibió la presea de subcampeón de manos del presidente de Estados UnidosDonald Trump. Al descender del escenario, con el coro “¡Messi! ¡Messi!” que la tribuna argentina sostuvo durante toda la ceremonia, el diez no pudo contener el llanto. A su lado estaba Rodrigo De Paul, quien también derramó lágrimas.

Fue al volverse hacia el público argentino cuando Messi se quebró por completo. La hinchada lo consoló con canciones mientras España recibía sus medallas y festejaba el título en el campo. Tras algunos minutos frente a la tribuna, el capitán se retiró al vestuario junto al resto del plantel.

Lionel Messi se quebró en llanto al bajar del podio tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada en Nueva Jersey. El capitán del equipo albiceleste aguantó la emoción durante toda la ceremonia de entrega de medallas, pero al alejarse del escenario, con los cánticos de la hinchada argentina de fondo, las lágrimas llegaron. Fue en ese preciso instante cuando Messi se derrumbó.

La derrota llegó por un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, con el que España selló el 1 a 0 y se consagró campeón del mundo bajo la conducción de Luis de la Fuente. El árbitro Slavko Vinčić dio el pitazo final ante un estadio partido en dos: la euforia española de un lado, el silencio argentino del otro.

Lionel Messi, capitán de Argentina, se muestra abatido tras la derrota ante España (REUTERS/Lee Smith)

Tras el final del partido, Messi se quedó solo en el campo. Se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y permaneció con la mirada perdida durante varios minutos. No hubo gestos visibles de emoción en ese momento. El capitán procesó la derrota en silencio, apartado de sus compañeros.

La entrega de medallas fue el punto de quiebre. Primero en la fila, Messi recibió la presea de subcampeón de manos del presidente de Estados UnidosDonald Trump. Al descender del escenario, con el coro “¡Messi! ¡Messi!” que la tribuna argentina sostuvo durante toda la ceremonia, el diez no pudo contener el llanto. A su lado estaba Rodrigo De Paul, quien también derramó lágrimas.

Fue al volverse hacia el público argentino cuando Messi se quebró por completo. La hinchada lo consoló con canciones mientras España recibía sus medallas y festejaba el título en el campo. Tras algunos minutos frente a la tribuna, el capitán se retiró al vestuario junto al resto del plantel.

Durante el partido, Messi fue la principal referencia ofensiva de Argentina pese a no tener su mejor actuación. El equipo tardó más de 115 minutos en generar una ocasión clara de gol. La más nítida llegó desde un córner que el propio capitán ejecutó en corto para Giuliano Simeone. Fue la mayor carta de esperanza de un equipo que sufrió durante todo el encuentro.

Los premios individuales tampoco llegaron. Rodri se llevó el galardón al mejor jugador del torneo, y Kylian Mbappé obtuvo el de goleador. Cuando el volante español subió a recibir su distinción, el estadio coreó el nombre de Messi, un reconocimiento espontáneo que el propio público le tributó al capitán argentino.

De acuerdo con lo anticipado por el propio jugador en declaraciones previas, su trayectoria en Copas del Mundo habría llegado a su fin con 21 goles y 12 asistencias en seis ediciones, una marca acumulada a lo largo de toda su carrera con la selección nacional.

Mirá nuestra actualidad en Instagram

Sumate a la comunidad de @diario_analisis_litoral

@diario_analisis_litoral
Analisis Litoral

@diario_analisis_litoral

📰 Periodismo de investigación y actualidad en el Litoral. 🏆 20 Años de Rigor (2006 - 2026) . 👇 Lee las noticias del día aquí: cutt.ly/gwSKMA0t
  • Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.#Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
    20 horas ago
  • INGLATERRA - FRANCIA
    21 horas ago
  • El fuerte temporal destrozó autos, derribó árboles y dejó sin luz durante más de doce horas a numerosos barrios de Concordia Pasadas las 3 de la madrugada de este sábado 18 de julio, un fuerte temporal azotó Concordia. Las intensas ráfagas de viento se extendieron durante unos 15 minutos, mientras que la lluvia continuó cayendo durante varias horas, provocando importantes inconvenientes en distintos sectores de la ciudad. Uno de los principales problemas fue la interrupción del servicio de energía eléctrica, que afectó a numerosos barrios. En algunos casos, los vecinos permanecieron más de doce horas sin luz, lo que generó serias complicaciones durante gran parte de la jornada. La prolongada falta de suministro eléctrico también repercutió en el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad, debido a que los sistemas de bombeo quedaron fuera de funcionamiento mientras se extendieron los cortes de energía. Fuente: oncordia Policiales
    1 día ago
View on Instagram
Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.#Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.#Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
23 horas ago
View on Instagram |
1/3
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
INGLATERRA - FRANCIA
24 horas ago
View on Instagram |
2/3
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
El fuerte temporal destrozó autos, derribó árboles y dejó sin luz durante más de doce horas a numerosos barrios de Concordia Pasadas las 3 de la madrugada de este sábado 18 de julio, un fuerte temporal azotó Concordia. Las intensas ráfagas de viento se extendieron durante unos 15 minutos, mientras que la lluvia continuó cayendo durante varias horas, provocando importantes inconvenientes en distintos sectores de la ciudad. Uno de los principales problemas fue la interrupción del servicio de energía eléctrica, que afectó a numerosos barrios. En algunos casos, los vecinos permanecieron más de doce horas sin luz, lo que generó serias complicaciones durante gran parte de la jornada. La prolongada falta de suministro eléctrico también repercutió en el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad, debido a que los sistemas de bombeo quedaron fuera de funcionamiento mientras se extendieron los cortes de energía. Fuente: oncordia Policiales
1 día ago
View on Instagram |
3/3

Notas Relacionadas: