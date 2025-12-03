WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Los gobernadores sumaron a Lourdes Arrieta y el bloque tendrá 18 miembros. Los lilitos y Pichetto se sumaron a un interbloque.

Provincias Unidas sufrió un golpe fuerte este miércoles al confirmarse que el correntino Gustavo Valdés y el santacruceño Claudio Vidal no sumarán a sus diputados al bloque en la Cámara baja.

El armado de los gobernadores logró incorporar al bloque a la ex libertaria Lourdes Arrieta, que ya se había ido de la bancada oficialista cuando saltó a Coherencia junto a Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo Gustavo González.

Fuentes parlamentarias revelaron a LPO que los armadores de Provincias Unidas “fueron por (José) Garrido pero trajeron a Arrieta”. Garrido es el diputado santacruceño que responde a Claudio Vidal.

Tampoco Valdés aportó a su diputado Diógenes González para el bloque de Provincias Unidas y lo mandó al de la UCR, en una jugada para no perder puntos en la pelea por la presidencia del partido.

Los integrantes del bloque, además de Arrieta, serán el chubutense Jorge “Loma” Ávila; los cordobeses Carolina Basualdo, Juan Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres; los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez; los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón; los radicales Mariela Coletta,Pablo Juliano, Martín Lousteau; el rionegrino Sergio Capozzi, y los jujeños Jorge Rizzotti, y María Inés Zigarán.

La dificultad de los gobernadores estuvo en que eligieron a Scaglia para presidir la bancada, lo que terminó enfureciendo a Pichetto. El rionegrino amagó con quedar por fuera de la apuesta Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Nacho Torres, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Vidal pero terminó aceptando integrarse, junto a Nicolás Massot, bajo la figura de un interbloque.

Tal como reveló LPO, el rionegrino ofreció sus oficinas en un edificio anexo del Congreso para una reunión con Pullaro, Torres, Myrian Prunotto, la vice de Llaryora, cuatro radicales, dos socialistas y legisladores cordobeses pero no participó del encuentro. “Se ofendió porque le pusieron a Scaglia por arriba”, comentó uno de los diputados, al tiempo que un colega suyo fue menos diplomático al reponer que el experimentado diputado cuestionó las aptitudes de la vicegobernadora santafecina para ocupar una banca.

Sin embargo, este miércoles declinaron las hostilidades en medio de reuniones frenéticas, antes de la jura de los legisladores ingresantes. Pichetto y Massot mantendrán vivo el bloque Encuentro Federal, bajo la órbita de un interbloque llamado Unidos. Ese nombre habría surgido a partir de un reclamo de los lilitos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que también quedarán anexados allí después de haber resistido el sello creado por Guillermo Seita para la elección de octubre pasado.

En total, el interbloque de los gobernadores contará con 22 diputados y habrá que ver cuántas bancas reúne la iniciativa de Cristian Ritondo junto a los radicales y Oscar Zago para convertirse en tercera minoría.