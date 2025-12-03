WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El diputado nacional electo del peronismo, Guillermo Michel, participó de un encuentro reservado con los principales dirigentes de la central obrera, junto a Sergio Massa, por la reforma laboral que impulsa el gobierno.

Michel estuvo en la sede de Sanidad donde la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) que integran Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), recibió al ex ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, en una cena reservada. También estuvieron Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Hugo Moyano, Omar Lingieri y Gerardo Martínez (Uocra).

La avanzada del presidente Javier Milei con la reforma laboral fue uno de los temas de la conversación. Es un asunto delicado para el peronismo, porque podría atentar contra el poder de los gremios, pero a la vez los resultados de las últimas elecciones le imponen un cambio de estrategia: pasar del obstruccionismo a construir una alternativa.

Massa planteó la necesidad de discutir la reforma que enviará el gobierno al Congreso para las sesiones extraordinarias, sin rechazarla a libro cerrado. Es más, les dijo a los sindicalistas que él también hubiera decidido impulsarla si ganaba las elecciones presidenciales en 2023.

Para el ex ministro de Economía, los trabajadores “no se sienten representados ni por el peronismo ni por el sindicalismo”, por lo que resulta clave para el partido practicar lo que definió como “basismo”. Esto es, escuchar, analizar y transformar en propuestas “lo que está pasando en las asambleas”.

Massa les dijo a los sindicalistas que “hay que mirar el nuevo mundo del trabajo”, porque la inteligencia artificial y la robótica “son la nueva revolución y vienen años de cambios inimaginables”. “Hay que representar ese cambio”, postuló.

