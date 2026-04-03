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En el marco de la feria “Pueblos y Sabores” en Gualeguaychú, Fernando Roche y su equipo preparan una estructura de más de 12 metros y 200 kilos de fiambres para marcar un precedente regional.

Gualeguaychú, Entre Ríos. – Lo que comenzó como un desafío personal para celebrar el octavo aniversario de un emprendimiento local, está a punto de convertirse en un hito gastronómico para la región. Fernando Roche, propietario de STOP FI-HAMBRES, anunció que este sábado intentarán establecer el récord de la tabla de fiambres más larga del Litoral durante la segunda edición de la feria Pueblos y Sabores.

La iniciativa no es solo una cuestión de tamaño, sino una “puesta en escena” que busca profesionalizar el arte de la picada. Según explicó Roche, la idea surgió tras el éxito obtenido en la edición anterior de la feria y el deseo constante de evolucionar junto a su pareja y socia, Romina. “Siempre nos gustó sumar, avanzar y no quedarnos. Este año quisimos redoblar la apuesta con el apoyo de Sowy Producciones”, afirmó el emprendedor.

Números que impresionan: Metros, kilos y variedad

El desafío logístico es inmenso. El equipo de STOP FIAMBRES ha diseñado una estructura que asegura, como mínimo, 12 metros lineales de comida, aunque estiman que podría extenderse hasta los 15 metros.

En cuanto al volumen, la cifra es contundente:

Peso: Más de 200 kilos de mercadería.

Más de 200 kilos de mercadería. Variedad: Fiambres secos (bondiola, jamón crudo, diversos salamines), fiambres cocidos (paletas, jamones, mortadelas, lomitos), quesos semiduros y artesanías propias como sanguchería de autor.

Fiambres secos (bondiola, jamón crudo, diversos salamines), fiambres cocidos (paletas, jamones, mortadelas, lomitos), quesos semiduros y artesanías propias como sanguchería de autor. El toque distintivo: La tabla incluirá aceitunas rellenas “fuera de lo común”, frutas de estación como cerezas y uvas para decoración, y snacks rellenos elaborados en su local.

El arte de la picada y la seguridad alimentaria

A diferencia de un simple “amontonamiento” de comida, Roche enfatiza que lo que se verá el sábado es “el arte de las picadas”. Cada tramo de la mesa contará con tablas principales de 1,20 metros donde se volcará toda la experiencia estética acumulada en estos ocho años de trayectoria.

Sin embargo, mover tal cantidad de alimentos frescos requiere una planificación rigurosa. “Contamos con un equipo de asesores de bromatología matriculados que diagramaron todo el encuadre”, explicó Roche. La preparación se realizará en el local bajo estrictas normas sanitarias y el ensamblado final en el Puerto de Gualeguaychú contará con un equipo de 12 personas, todas con carnet de sanidad vigente.

Identidad entrerriana y apoyo regional

El récord también funciona como una vidriera para la industria local. El proyecto cuenta con el respaldo de sponsors clave de la zona como Lácteos La Pequeña de Urdinarrain y el frigorífico Porcomagro (Concepción del Uruguay), además de fábricas de Santa Fe y Recreo que se sumaron a la iniciativa.

“El mejor registro que va a quedar es el de las redes sociales y las imágenes que darán la vuelta. Seguramente el año que viene nos queramos superar, pero hoy el desafío es sentar este precedente”, señaló Roche.

¿Cuándo y cómo será la degustación?

El armado de la supertabla comenzará el sábado alrededor de las 19:00 horas a la vista del público. Se espera que para las 20:00 horas la presentación esté finalizada para dar inicio a la degustación. El evento es abierto a todos los asistentes que se encuentren dentro del predio de la feria, quienes podrán disfrutar gratuitamente del trabajo final.