Salud recuerda las principales medidas de cuidado en épocas de bajas temperaturas

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Ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud de Entre Ríos refuerza las recomendaciones de prevención, especialmente dirigidas a grupos de riesgo como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, con la premisa de reducir contagios y promover la consulta médica oportuna.

En principio, se destacó que hay enfermedades respiratorias para las cuales hay disponibles vacunas que permiten prevenir los cuadros más severos (hay vacunas contra la gripe, neumococo, tos convulsa y el virus sincicial respiratorio), por lo que una medida fundamental es tener al día las dosis que indica el Calendario Nacional para cada etapa de la vida.

Pero, además, hay hábitos simples que cualquier persona puede llevar adelante para ayudar a disminuir la circulación de los virus respiratorios. Entre las principales medidas se destacan la ventilación de los ambientes, el lavado frecuente de manos y evitar compartir objetos de uso personal como vasos, cubiertos o mates. También es importante cubrirse con el codo o con un pañuelo descartable al toser o estornudar, además de evitar la automedicación y el consumo de remedios caseros sin indicación profesional.

Asimismo, se deben conocer los síntomas para poder realizar una consulta temprana ante signos de alarma. En ese sentido, hay que saber que los cuadros leves suelen presentar congestión nasal, dolor de garganta y tos moderada, situaciones en las que se recomienda reposo, hidratación y seguimiento de la evolución. Sin embargo, ante la presencia de fiebre alta persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o decaimiento intenso, es necesario acudir a un centro de salud.

Tan importante como saber cuándo acudir, es saber dónde hacerlo: las guardias deben reservarse para urgencias o síntomas graves, mientras que los centros de salud están destinados a consultas generales y controles médicos. De este modo se evita sobrecargar y saturar los servicios sanitarios.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los niños pueden contagiar enfermedades respiratorias incluso antes de presentar síntomas. Por este motivo, se recomienda que los menores no asistan a jardines o escuelas si presentan fiebre, tos, congestión o decaimiento.

Párrafo aparte, en épocas de bajas temperaturas también se observa un mayor riesgo de sufrir intoxicaciones por monóxido de carbono. En este sentido, las principales medidas preventivas son: mantener los ambientes ventilados, no utilizar hornos ni hornallas para calefaccionar, hacer revisar los artefactos por un gasista matriculado y verificar que la llama de los mismos sea azul. Además, se debe estar atentos frente a síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza o dificultad para respirar: en estos casos hay que ventilar inmediatamente los ambientes, trasladar a la persona afectada al aire libre y comunicarse con el servicio de emergencias.