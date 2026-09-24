Salto logístico: el Aeropuerto de Rosario aumentó un 81% sus operaciones de carga

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Durante el primer semestre de 2026, la terminal local superó las mil operaciones de comercio exterior. La provincia potencia la logística directa para reducir costos y evitar el paso obligado por Ezeiza.

Impulsado por el crecimiento de las operaciones de carga internacionales, el ecosistema logístico de la provincia de Santa Fe superó las 1.900 intervenciones durante la primera mitad de 2026. En este escenario, el Aeropuerto Internacional Rosario (ROS) ratificó su liderazgo regional: incrementó un 80,99% sus operaciones de comercio exterior en comparación con el mismo período de 2022.

En números concretos, la terminal rosarina concretó 1.133 operaciones de carga internacionales durante el primer semestre. Esta cifra no solo refleja el salto respecto a 2022, sino también una suba sostenida del 16,44% en comparación con 2024 y del 32,51% frente a 2023. El volumen total requirió 4.623 movimientos de aeronaves comerciales y de aviación general, consolidando a Rosario como la gran plataforma logística del sur provincial.

Este avance se enmarca en una política de desarrollo federal impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, que busca vincular de forma directa la producción con el exterior. Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó: “La Hidrovía y los aeropuertos son engranajes de un mismo motor enfocado en el desarrollo de la economía real, ya que detrás de cada vuelo y cada carga hay empleo local e inversión”.

Sauce Viejo y el impacto real en las empresas

Como plataforma complementaria, el Aeropuerto Internacional Sauce Viejo también mostró un fuerte dinamismo. Con 809 operaciones de carga (779 nacionales y 30 internacionales), logró un crecimiento del 25,82% respecto a 2024. Según Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística, la terminal de la capital provincial se proyecta “con fuerza como una base emergente para operaciones vinculadas a la actividad productiva del centro-norte”.

El impacto de esta red aeroportuaria se refleja en la rentabilidad de las empresas de la región a través de herramientas como el programa Exporta Simple. Al evitar la centralización en el aeropuerto de Ezeiza, sectores como el de autopartes lograron reducir hasta un 30% los costos de flete logístico.

Además de abaratar costos, la infraestructura demostró eficiencia en el manejo de cargas sensibles. En mayo, se concretó un operativo de alta complejidad con el traslado de 1.100 pollitos vivos desde San Genaro hacia Neuquén. Con tránsito por Rosario y Aeroparque, la carga arribó en el día con una tasa de supervivencia del 100%, dejando en claro la capacidad del ecosistema aéreo santafesino para sostener a las industrias productivas locales.

Fuente: Red Boing