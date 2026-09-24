Salto logístico: el Aeropuerto de Rosario aumentó un 81% sus operaciones de carga

Durante el primer semestre de 2026, la terminal local superó las mil operaciones de comercio exterior. La provincia potencia la logística directa para reducir costos y evitar el paso obligado por Ezeiza.
Impulsado por el crecimiento de las operaciones de carga internacionales, el ecosistema logístico de la provincia de Santa Fe superó las 1.900 intervenciones durante la primera mitad de 2026. En este escenario, el Aeropuerto Internacional Rosario (ROS) ratificó su liderazgo regional: incrementó un 80,99% sus operaciones de comercio exterior en comparación con el mismo período de 2022.
En números concretos, la terminal rosarina concretó 1.133 operaciones de carga internacionales durante el primer semestre. Esta cifra no solo refleja el salto respecto a 2022, sino también una suba sostenida del 16,44% en comparación con 2024 y del 32,51% frente a 2023. El volumen total requirió 4.623 movimientos de aeronaves comerciales y de aviación general, consolidando a Rosario como la gran plataforma logística del sur provincial.
Este avance se enmarca en una política de desarrollo federal impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, que busca vincular de forma directa la producción con el exterior. Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó: “La Hidrovía y los aeropuertos son engranajes de un mismo motor enfocado en el desarrollo de la economía real, ya que detrás de cada vuelo y cada carga hay empleo local e inversión”.
Sauce Viejo y el impacto real en las empresas
Como plataforma complementaria, el Aeropuerto Internacional Sauce Viejo también mostró un fuerte dinamismo. Con 809 operaciones de carga (779 nacionales y 30 internacionales), logró un crecimiento del 25,82% respecto a 2024. Según Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística, la terminal de la capital provincial se proyecta “con fuerza como una base emergente para operaciones vinculadas a la actividad productiva del centro-norte”.
El impacto de esta red aeroportuaria se refleja en la rentabilidad de las empresas de la región a través de herramientas como el programa Exporta Simple. Al evitar la centralización en el aeropuerto de Ezeiza, sectores como el de autopartes lograron reducir hasta un 30% los costos de flete logístico.
Además de abaratar costos, la infraestructura demostró eficiencia en el manejo de cargas sensibles. En mayo, se concretó un operativo de alta complejidad con el traslado de 1.100 pollitos vivos desde San Genaro hacia Neuquén. Con tránsito por Rosario y Aeroparque, la carga arribó en el día con una tasa de supervivencia del 100%, dejando en claro la capacidad del ecosistema aéreo santafesino para sostener a las industrias productivas locales.
Otra vez el edificio "Portal Norte", financiado por la Mutual de Salto Grande (uno de los más altos de la provincia de Entre Ríos), rodeado de fuerzas de seguridad federales. Ahora por una causa de un millonario contrabando de cigarrillos #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
POSIBLE COLAPSADO DE UNA REPRESA.
ℹ️En las últimas horas defensa civil del municipio brasileño de São Marcos (Rio grande do sul) emitió un alerta de nivel «roja» por el colapso inminente de la represa de Arroio São Luiz.
📢Agregan que los residentes de la zona circundante deben prepararse para una evacuación.
*Estaremos ampliando la información
📆Hoy miércoles (23/09/26)#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo,@zero.hora @folhadespaulo @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
CRESTO HABLÓ DEL PJ, DE CONCORDIA Y DE LA JUSTICIA. PERO… ¿QUIÉN SE MIRA EN EL ESPEJO?
Juan Carlos “Calucho” Cresto volvió a hablar y dejó varias definiciones sobre el presente del peronismo entrerriano, los aportes partidarios, las compras del Estado, la gestión municipal de Concordia y el funcionamiento de la Justicia.
Sus planteos abren debates. Pero también abren preguntas.
Si hoy se reclama autoridad partidaria, ¿qué pasó con esa autoridad durante los años anteriores? Si se exige el cumplimiento del 10% establecido por la Carta Orgánica, ¿cuántos dirigentes lo cumplieron? Si se cuestiona que el dinero público salga de Entre Ríos, ¿cómo se manejaron las compras estatales durante las anteriores gestiones?
Y si se habla de los problemas de Concordia, ¿alcanza con señalar los últimos dos años y nueve meses cuando la ciudad arrastra dificultades estructurales desde mucho antes?
Cresto fue intendente, dirigente partidario y protagonista de varias etapas del poder político entrerriano.
Por eso sus palabras tienen peso.
Pero también tienen memoria.
Porque algunas preguntas, cuando se hacen desde el presente, pueden terminar mirando directamente hacia el pasado.
La pregunta queda abierta:
¿Cresto está señalando los problemas del presente o también está, sin proponérselo, abriendo el debate sobre las responsabilidades del pasado?
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Varios legisladores kirchneristas firmaron la iniciativa contra Cúneo, que viene de sumarse al espacio de Kicillof.#AnalisisLitoral, #BuenosAires, #CABA, #AMBA, #Interior, #Federalismo, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @rosariotres, @lavozcomar, @cadena3com