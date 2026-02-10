WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Luego de semanas de intenso calor y sequía en varios puntos de Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para miércoles y jueves de esta semana en todo el territorio provincial.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

De acuerdo al pronóstico oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

La Defensa Civil insta a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, así como no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo y, como medidas más extremas, tener lista una mochila de emergencias.