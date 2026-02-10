WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Emerenciano y César Sena y Marcela Acuña recibieron la pena máxima por el asesinato de la joven, ocurrido en junio de 2023

ésar Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron condenados hoy a prisión perpetua por el el femicidio de Cecilia Strzyzowski, asesinada el 2 de junio de 2023 en la casa del matrimonio piquetero en Resistencia, Chaco.

César Sena fue declarado autor del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Sus padres recibieron la misma pena, como partícipes primarios del crimen.

La audiencia virtual en la que la jueza dio a conocer las penas al clan Sena

José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, los colaboradores de la familia más cercanos, fueron condenados por encubrimiento agravado y sentenciados a cinco años y diez meses, y a cinco años de prisión efectiva, respectivamente. Gustavo Melgarejo, casero del campo en el que fueron encontrados los restos de la joven asesinada, recibió una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya habían sido condenados por un jurado popular el 15 de noviembre. Por unanimidad, los 12 miembros del jurado los encontraron responsables del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. César fue considerado autor y sus padres, partícipes primarios. Además, ese día el jurado popular declaró culpables a los colaboradores Obregón, González y Melgarejo, y absolvió a Griselda Reinoso, también acusada de encubrimiento, quien recuperó su libertad. Melgarejo también había quedado en libertad tras aquel veredicto.

Restaba, después del pronunciamiento del jurado, que la jueza Dolly Fernández les impusiera la pena a los condenados en función de los mínimos y máximos previstos en el Código Penal.

Emerenciano Sena, durante el juicio por el asesinato de CeciliaCaptura

En cuanto a Obregón y González, durante las audiencias de cesura, la fiscalía había solicitado una pena de cinco años y diez meses de prisión para ambos y destacó como único atenuante la falta de antecedentes. La querella pidió seis años. Las defensas, en cambio, reclamaron penas condicionales y que se considerara cumplida la condena por el tiempo de detención ya transcurrido. También solicitaron prisión domiciliaria para que pudieran permanecer con sus hijos.

Concluidas las audiencias posteriores al veredicto, la jueza tenía un plazo de 15 días hábiles para fijar fecha de lectura de la sentencia. Como la actividad del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco suspendió los términos procesales el 15 de diciembre, la definición se postergó hasta hoy.

El juicio se inició tras la desaparición de Strzyzowski, vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la vivienda del matrimonio Sena, dirigentes piqueteros aliados al entonces gobernador peronista Jorge Capitanich, cuyas imágenes integraban hasta ese día las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al mandatario.

El femicidio ocurrió después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su ingreso a la casa junto a César, que era su pareja. La fiscalía sostiene que probablemente fue estrangulada y que luego sus restos fueron quemados en la chanchería de la familia. Los restos óseos hallados pertenecían a un único individuo adulto, pero su estado de calcinación y carbonización impidió recuperar material genético.

Por orden de Acuña, González acudió a la vivienda para limpiar y gestionar la donación y el traslado de una cama y un colchón manchados con sangre, que luego se comprobó que pertenecía a Cecilia. Ella dijo no saber qué tenían.

A Obregón lo llamaron para verificar si había un cuerpo en la casa. Durante la investigación confesó que ayudó a descartarlo y relató cómo lo trasladó junto a César hasta la chanchería, donde lo habrían quemado.

Por su parte, Melgarejo, el casero del campo, habría colaborado avivando el fuego para la incineración de los restos. Quedó en libertad la misma tarde del veredicto: el jurado lo condenó por encubrimiento simple, delito cuya pena máxima es de tres años, y llevaba detenido dos años y cinco meses. La querella solicitó los tres años de prisión efectiva y una orden de restricción de acercamiento hacia la familia de la víctima.