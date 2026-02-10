WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Un grupo de agentes mantenía esta tarde una ruidosa manifestación sobre Ovidio Lagos, a pasos del ingreso a la Unidad Regional II. Los interlocutores fueron recibidos por una funcionaria del ministerio pero no hubo encuentro con Cococcioni. Desde el Gobierno no confirmaron oficialmente reuniones con los efectivos. También había concentraciones en la capital provincial

Un grupo de policías, familiares y allegados de los agentes reanudaron este martes la protesta de la víspera en la entrada de la jefatura de la Unidad Regional II. Y entrada la tarde se mantenía la ruidosa manifestación, pese al llamado a la reflexión que hizo el ministro Pablo Cococcioni más temprano en conferencia de prensa donde informó sobre 20 agentes puestos a disponibilidad y advirtió contra el abandono de funciones.

Los agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario mantenían las protestas también en la Casa de Gobierno provincial en la ciudad de Santa Fe.

Este martes cerca de las 17, el expolicía e interlocutor de los agentes que protestan, Gabriel Sarla, contó desde la manifestación frente a Jefatura que se presentó en una reunión en sede de Gobernación en Rosario y que fue atendido por una funcionaria de segunda línea.

“La secretaria nos dijo que el ministro está ocupado y no nos podía atender”, manifestó en diálogo con los medios y añadió que Cococcioni “estaba reunido con el gobernador, Maximiliano Pullaro”.



Mientras se aguardan novedades de una posible reunión en las próximas horas, los efectivos protestaban con sirenazo y presencia de móviles, entre patrulleros y motos encendidos, frente a Jefatura con corte de calle.

Las protestas, desde la mañana



La protesta de este martes comenzó antes de las 7, cuando se ubicaron sobre calle Ovidio Lagos unos 20 móviles que desde entonces hacen sonar sus sirenas. Los reclamos son al gobierno provincial, disconformes con las mejoras laborales anunciadas la semana pasada.

“El uniforme no se mancha”, se lee en una de las pancartas que sostienen los familiares de los policías que se sumaron a la manifestación también desde temprano. Así, reactivaron la protesta de la noche anterior que, como la de hoy, no afectaba el patrullaje callejero ni el ingreso y egreso de Jefatura. De hecho, según accedió Rosario3, este lunes por la noche, en Aborígenes Argentinos al 6300 hubo un procedimiento positivo con secuestro de arma de fuego y un menor de edad aprehendido.

No obstante, durante la protesta nocturna, grupos especializados de la Policía tuvieron que intervenir para evitar que los manifestantes –algunos de ellos también con capuchas– bloquearan el portón de entrada y se afectara la operatividad policial.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, Cococcioni señaló grupos dentro de la Policía y exfuncionarios, vinculados incluso a delincuentes detenidos, que se montaron sobre el reclamo legítimo de la fuerza para “golpear la política de seguridad que es exitosa” con “acciones violentas y antijurídicas”. Así, separó a quienes se manifestaban pacíficamente sin desatender sus obligaciones, de otros que buscaban resentir la operatividad policial.

En Santa Fe capital también

Según informó desde la capital provincial la periodista Ivana Fux de Radio 2, allí también los policías expresaron su malestar este lunes por la tarde, acompañados de sus familias y otras personas. En este caso, la manifestación fue frente a la propia Casa Gris y con menos convocatoria que la protesta de la semana pasada antes de los anuncios oficiales.