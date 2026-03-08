DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La explosión hasta el momento de origen desconocida alcanzó el inmueble estadounidense ubicado en la ciudad de Oslo, en Noruega

Policía de Noruega reportó la noche de este domingo 8 de marzo (horario local) una explosión cercana a la Embajada de Estados Unidos ubicada en la ciudad de Oslo. Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro y no se han registrado personas heridas.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, alrededor de la 01:00 horas se escuchó una detonación en el área de la entrada de la embajada. A la zona han arribado elementos de la Policía de Noruega para comenzar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

“Hemos determinado que una explosión golpeó la embajada estadounidense”, dijo el portavoz de la policía Mikael Dellemyr a la emisora pública NRK, añadiendo que la explosión ocurrió en la entrada de la sección consular

🇳🇴🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Policías armados rodean la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, tras reportes de una presunta explosión. pic.twitter.com/aeF197e7CL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 8, 2026

¿Qué pasó en la Embajada de EU HOY 8 de marzo?

“La policía está en diálogo con la embajada y no hay informes de personas heridas”, dijo el departamento de policía de Oslo en un comunicado separado. Hasta el momento ninguna autoridad de los Estados Unidos se ha posicionado al respecto se espera que en los próximos minutos amplían la información.

“No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión”, porque “la investigación está en una fase muy temprana”, agregó la Policía de Noruega.

Minutos más tarde autoridades de Noruega compartieron con la televisora TV2 que “tienen una idea” de lo que sucedió en la embajada de Estados Unidos. Todo apunta a que el siniestro se trataría de un acto orquestado por terceras personas. Revelaron que mantienen comunicación con Washington.

🇺🇸🇳🇴‼️ | ÚLTIMA HORA ━ De acuerdo con información de Reuters, una potente explosión fue reportada cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo, generando alarma en la capital noruega, aunque la policía local asegura que no hay heridos y se mantiene en comunicación con la… pic.twitter.com/C9XgAYw7OU — UHN Plus (@UHN_Plus) March 8, 2026