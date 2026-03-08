DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Cada año, el calendario nos recuerda la importancia del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, más allá de los discursos oficiales, de las consignas repetidas y de los actos simbólicos, esta fecha invita a detenerse un momento para mirar con mayor profundidad la realidad de millones de mujeres que todavía viven bajo condiciones de desigualdad, violencia o miedo.

El progreso que muchas sociedades han alcanzado en materia de derechos femeninos es innegable. Mujeres científicas, médicas, docentes, periodistas, emprendedoras y líderes políticas sostienen hoy gran parte de la vida social. Pero el mundo sigue siendo profundamente desigual, y mientras en algunos lugares se discuten avances culturales, en otros las mujeres aún luchan por lo más básico: libertad, seguridad y dignidad.

En el corazón del convulsionado Medio Oriente, esa realidad se vuelve especialmente visible. Allí, miles de mujeres viven atrapadas entre tensiones políticas, conflictos armados y sistemas culturales que muchas veces restringen sus derechos más elementales.

La mujer de Irán, por ejemplo, simboliza una lucha silenciosa pero persistente. Bajo un régimen que impone normas religiosas rígidas y mandamientos que muchos consideran anacrónicos, numerosas mujeres iraníes sueñan con algo tan simple como poder elegir su forma de vestir, de expresarse o de vivir su vida sin temor a la persecución. En los últimos años, su valentía ha recorrido el mundo: jóvenes que desafían prohibiciones, madres que protestan por sus hijas, mujeres que se resisten a aceptar que la libertad sea un privilegio prohibido.

Mujeres iraníes protagonizan una de las luchas más visibles por libertades civiles en Medio Oriente.

Pero el sufrimiento femenino en la región no tiene una sola cara.

En Israel, la vida cotidiana también está atravesada por una tensión permanente. Muchas mujeres —madres, hijas, trabajadoras— viven bajo la sombra constante de las sirenas que anuncian ataques y de los misiles que periódicamente amenazan sus ciudades. La maternidad allí convive con la incertidumbre, y la rutina diaria puede cambiar en cuestión de segundos cuando suenan las alarmas que obligan a correr hacia un refugio.

En ciudades de Israel, muchas mujeres viven la maternidad y la vida cotidiana bajo la amenaza constante de los misiles.

Así, mientras unas luchan contra la opresión de sistemas políticos y religiosos, otras intentan sostener la vida familiar en medio de la amenaza permanente de la guerra. Distintas realidades, pero un mismo anhelo: vivir en paz y con libertad.

El Día de la Mujer no debería ser solo una jornada de flores o discursos. También debería ser un momento para recordar que la verdadera igualdad no es un logro universal. Que todavía hay mujeres que arriesgan su vida por estudiar, por hablar, por decidir. Y que otras tantas simplemente desean que sus hijos puedan crecer sin el sonido de las bombas.

Tal vez la mejor manera de honrar este día sea mirar más allá de nuestras propias fronteras y comprender que la causa de la mujer es, en realidad, la causa de la dignidad humana.

Porque mientras exista en algún lugar del mundo una mujer que deba luchar por su libertad, el compromiso con esa causa seguirá siendo una tarea pendiente para toda la humanidad.

