Un procedimiento policial realizado este sábado en la ciudad de Concordia terminó con el secuestro de cocaína, una motocicleta y la detención de dos jóvenes acusados de tenencia de estupefacientes.

Según informaron fuentes policiales, el operativo tuvo lugar en inmediaciones de calles Perú y Doctor Florenza, donde personal de Comisaría Cuarta interceptó una motocicleta en la que se desplazaban dos hombres.

Durante el control, los efectivos procedieron a realizar un palpado preventivo. En ese momento, ambos individuos exhibieron voluntariamente sus billeteras, observándose a simple vista que uno de ellos llevaba varios envoltorios que contenían una sustancia blanquecina.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes. El test arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Elementos secuestrados

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, se ordenó la aprehensión de los dos sujetos, de 23 y 24 años de edad, además del secuestro de diversos elementos vinculados al hecho:

10 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína

Una motocicleta Sirius 190

Un teléfono celular Samsung A16

$109.000 pesos en efectivo

Incidente en el lugar

Durante el procedimiento también se presentó en el lugar una mujer, pareja de uno de los detenidos, quien manifestó su disconformidad con el accionar policial.

En ese contexto, los efectivos constataron que la motocicleta en la que se trasladaba, una Zanella ZB 110 cc, carecía de la documentación correspondiente, por lo que el rodado fue retenido preventivamente.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales.