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La propuesta educativa Red de Escuelas Técnicas que Transforman, lleva adelante esta semana nuevas instancias presenciales de formación en Concordia y Paraná y la próxima semana en Gualeguaychú. De esta forma, ya son 80 escuelas técnicas y agrotécnicas de Entre Ríos alcanzadas por el programa.

Red de Escuelas Técnicas que Transforman promueve la formación interdisciplinaria de los equipos institucionales, con foco en la gestión estratégica y el liderazgo pedagógico, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la construcción de proyectos que mejoren las trayectorias educativas y consoliden el vínculo entre la escuela y el mundo del trabajo.

En Concordia, el encuentro se desarrolló en la escuela secundaria Nº 1 Cesáreo Bernaldo de Quirós, con la participación de más de 20 directivos que abordaron el liderazgo y el fortalecimiento de la matemática. Las jornadas de capacitación continúan este miércoles en Paraná y el 10 de agosto en Gualeguaychú.

El programa se desarrolla bajo una modalidad mixta, que combina instancias virtuales y presenciales. La propuesta está dirigida a equipos institucionales integrados por directivos, referentes de talleres y proyectos, y referentes de educación y trabajo, con el objetivo de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en los distintos espacios de taller y práctica, promoviendo una mayor articulación con el sector socio productivo de cada departamento.

Como parte del cronograma de actividades, el 12 de agosto se realizarán en Gualeguaychú nuevas jornadas presenciales destinadas a los espacios de educación y trabajo, talleres y proyectos, aprendizaje basado en proyectos (ABP) y lengua. Las mismas propuestas continuarán el 13 de agosto en Concordia, y el 14 de agosto en Paraná.

La iniciativa es impulsada de forma articulada por el Consejo General de Educación (CGE), la Fundación Banco Entre Ríos, el Banco Entre Ríos, las Fundaciones Grupo Petersen, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y Somos Red.

A través de esta política de formación continua, se busca consolidar la educación técnica en la provincia, fortalecer las capacidades institucionales para que las y los estudiantes entrerrianos puedan insertarse en el mundo laboral con más herramientas y mejores oportunidades.