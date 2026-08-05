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Este jueves tendremos una situación particular en zonas del sur del Brasil, centro-este y noreste de Argentina, Uruguay y sur-sureste de Paraguay.

Uruguay también emitió un comunicado por tormentas severas, el SMN Argentina emitió alerta naranja por tormentas fuertes a severas. Se espera que la DMH-DINAC de Paraguay emita el boletín especial en las próximas horas.

Este evento se debe al paso de un frente frio asociado a un ciclón extratropical en las costas del sur del Brasil, que traerá un posterior descenso de temperatura.