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“Lo que sea necesario expropiar lo vamos a expropiar”, advirtió el gobernador de La Rioja.

“Esa declaración no nos representa”, aclararon cerca del gobernador bonaerense.

La advertencia de Ricardo Quintela sobre posibles expropiaciones en un eventual regreso del peronismo al poder generó, más allá de la previsible respuesta del Gobierno, críticas y distancia en el propio espacio del PJ. Axel Kicillof, acusado por Javier Milei de provocar desconfianza en ese sentido, se despegó de la posición de su par riojano.

“Esa declaración no nos representa. ¿En casi siete años de gestión en la provincia qué expropiamos? Nada”, replicó un integrante del Gabinete bonaerense, que atribuyó las palabras de Quintela a su estilo “desbocado” y lo desligó de la interna peronista. El gobernador riojano fue el anfitrión de una cumbre para conmemorar el 50° aniversario del asesinato del obispo Enrique Angelelli, al que asistió Máximo Kirchner y no Kicillof.

“Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo”, había alertado Quintela. “Lo que sea necesario nacionalizar lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar lo vamos a expropiar. Vamos a recuperar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, completó en una entrevista en El Destape.

El aviso calzó justo para el discurso del Gobierno sobre la supuesta amenaza a la seguridad jurídica y el temor de los mercados que implicaría la posibilidad de triunfo de un candidato peronista a la presidencia, el llamado “riesgo kuka” al que apela Luis Caputo, pese a que el ministro de Economía descarta las chances de que el kirchnerismo vuelva a la Casa Rosada. “Es de los dinosaurios, de la prehistoria”, cruzó Diego Santilli –jefe de Gabinete- a Quintela.

Milei asoció a Kicillof al intervencionismo y las expropiaciones –con exabruptos como “enano comunista” y “soviético”- por la nacionalización de YPF, defendida por el gobernador y Cristina Kirchner –en una de las pocas coincidencias del último tiempo- nuevamente en marzo, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York falló a favor de Argentina.

“Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”, aseguró Kicillof en aquel momento. “Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”, le dedicó al Presidente.

Como contrapunto a las palabras de Quintela, cerca de Kicillof remarcaron la postura del gobernador frente a los pedidos para expropiar la fábrica de FATE en San Fernando luego del cierre que dejó a 920 trabajadores despedidos. El sindicato del neumático (SUTNA) impulsó un proyecto en la Legislatura. “No va a suceder”, lo pusieron como otro ejemplo de la orientación de su gestión en la provincia. “Tampoco lo que plantea Quintela, una bravuconada, era la línea de Cristina”, diferenciaron en La Plata.

También desde el peronismo federal tomaron distancia. Ese espacio integrado por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos, entre otros dirigentes, se había pronunciado a favor del superávit fiscal y de implementar políticas a favor del campo. “Escucho a muchos compañeros que dicen que hay que voltear el RIGI, que dio beneficios muy importantes. La ley daba cuatro opciones para el arbitraje y la mayoría eligió el CIADI. ¿Vamos a meter a la Argentina en una maraña interminable de reclamos judiciales, como ocurrió?”, aseguró Michel en El Destape.

“No es como en la salida del 2001-2003, que tenías casos de determinadas empresas privatizadas que volvieron al Estado, como AYSA. La inversión más importante es una empresa donde el capital accionario mayoritario es el Estado. Lo que digo es que tenemos que ser muy sofisticados y cuidadosos”, consideró el ex titular de la Aduana.