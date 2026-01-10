Qué impacto podría tener el acuerdo comercial con la Unión Europea en el mercado automotor argentino

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La reducción de aranceles sería progresiva y se iniciaría con un cupo. La industria automotriz local, a diferencia de la brasileña, cayó en producción y exportación en 2025 y necesitaría también exportar vehículos a Europa

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Comunidad Europea podría convertirse en el último eslabón de la cadena que enlace definitivamente al mercado automotor argentino con el del resto del mundo.

Aunque todavía no trascendieron los detalles, hay dos distintas ideas respecto al modo en que se aplicaría el beneficio arancelario para importar autos desde Europa a Argentina.

Como la génesis de este acuerdo tiene una historia cercana a los 25 años, hay quienes sostienen que habría una primera etapa de 7 años en la cual se podrá importar un cupo limitado de unidades (serían 50.000 vehículos por año) a repartir entre Argentina y Brasil, para luego, en una segunda etapa, comenzar una reducción progresiva del arancel del 35% hasta llevarlo a cero.

Pero también, actualizando el proyecto original a los tiempos modernos y la industria automotriz del siglo XXI, podría aplicarse un esquema de desgravación paulatina, que comenzaría con una reducción del arancel del 35% a un 25% únicamente para vehículos electrificados (híbridos y eléctricos puros), mientras que en vehículos con motores de combustión se establecería un cupo de unas 15.000 unidades para importar con una alícuota del 17,5 por ciento. Actualmente, Argentina abastecede principalmente de vehículos utilitarios a Brasil y este nos vende autos y SUV

El escenario actual

En la actualidad, el Acuerdo de Complementación Económica con Brasil (ACE14) permite que todos los autos que se fabriquen en ambos países se puedan importar y exportar al otro sin que se les aplique arancel de importación alguno. Otros tres acuerdos similares permiten que también los vehículos se puedan intercambiar sin pagar derechos de importación con Uruguay, Colombia y México.

Desde el año pasado, el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos anuales habilitado por el Gobierno argentino permitió que vehículos de esa tecnología que se fabriquen fuera de la región, y que tengan un precio libre de impuestos de USD 16.000, también puedan ser importados sin aplicar el arancel común Mercosur del 35% que rige como impuesto que se paga en Argentina y en Brasil. Aunque no está dirigido puntualmente hacia ese mercado, el claro beneficiario de este programa es China, desde donde proviene el 80% de los vehículos.

El eventual acuerdo comercial con EEUU habilitaría también un cupo todavía no confirmado de 10.000 unidades, gracias al cual se podrían importar automotores desde el mercado norteamericano, evitando pagar también ese mismo arancel extrazona del 35 por ciento.

Así, salvo Corea del Sur y Japón, prácticamente el resto de los países productores de automóviles mundiales tendrían la posibilidad de venderle autos nuevos a Argentina sin una barrera arancelaria como la actual, aunque ambos países tienen plantas de producción en Europa y EEUU también, con lo cual esa limitación se podría subsanar importando vehículos desde ese país y no desde el original de las marcas. Los autos híbridos y eléctricos europeos entrarían con un cupo fijo a dividir con Brasil y con un arancel del 50% para vehículos de motores convencionales

Mayor y mejor oferta de importados

Estos acuerdos son beneficiosos para los consumidores, quienes tendrán acceso a una oferta de mayor cantidad y calidad de vehículos y tecnologías a un menor precio al actual, al menos en modelos generalistas de precios bajos y medios, ya que el estándar de calidad de los automóviles y pick-up de la franja superior es equivalente al de otras plantas del mundo.

Pero ese beneficio podría ser un perjuicio para la producción regional si no se mejoran las condiciones de competitividad exportadora, que siguen siendo determinantes para la rentabilidad de las operaciones industriales argentinas.

Al respecto, el último informe industrial emitido esta semana por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) mostró que en 2025 se produjo una caída de la producción industrial argentina del 3,1% y una mayor aún de las exportaciones, que bajaron un 10,8% respecto a 2024.

“Siempre es una buena noticia bajar aranceles, pero del mismo modo que se abre la puerta de entrada debe abrirse la de salida”, comentaron este viernes a Infobae desde una automotriz argentina. Europa compra pick-ups medianas a Sudáfrica y Tailandia. Argentina podría exportar ese mismo tipo de automóviles, pero necesita mejorar el costo fiscal de las exportaciones

La necesidad de exportar más autos nacionales

“Un acuerdo como el de la Unión Europea le traerá beneficios a otros sectores de la economía argentina, pero no tanto a la industria automotriz si no se mejoran las condiciones para exportar. Hoy sostener los mercados de exportación ya es difícil. Si no se mejora la competitividad seguiremos siendo caros, aun si vendemos sin arancel”, aseguraron.

Importar autos desde Europa tiene todo el sentido del mundo, pero exportar productos fabricados en Argentina a los países de la UE no parece ser tan simple de lograr. Pero este acuerdo podría, hipotéticamente, permitir que el principal producto argentino, las pick-ups medianas, tengan posibilidades de exportarse como competidores de Tailandia o Sudáfrica, actuales proveedores de la Unión Europea.

También podrían darse casos puntuales de marcas que ya habían decidido mutar su producción a autos electrificados ante la fecha límite de 2035 que se había impuesto para prohibir los autos de motor de combustión. Entonces, aunque ahora se haya postergado esa fecha sin un nuevo plazo a la vista, podría haber casos en los que resulte más conveniente abastecerse de esa clase de automóviles desde Sudamérica y seguir avanzando más lentamente hacia la fabricación de vehículos electrificados en sus plantas europeas.

Las mismas fuentes que alertaron sobre la dificultad para seguir exportando sin mejorar la competitividad consideraron preferible “un acuerdo de estas características antes que una baja de arancel, que puede ser eventual y de corto plazo. Este acuerdo, además de ser a largo plazo y de aplicación progresiva, tiene incluidas protecciones para la industria local ante situaciones de perjuicio eventuales si se produce una importación masiva de productos, no solo de automóviles”.