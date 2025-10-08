Pullaro se bajó de la carrera presidencial y criticó a Milei 

“Es un gobierno que no conecta con la gente”, dijo el Gobernador, que destacó el armado de Provincias Unidas contra el kirchnerismo y el gobierno libertario.

Maximiliano Pullaro descartó la posibilidad de una candidatura presidencial para 2027, dentro del armado de Provincias Unidas. Además, criticó duramente al presidente Javier Milei por el show que montó este lunes en el Movistar Arena.

“No voy a ser candidato a Presidente, voy a acompañar a un proyecto de poder”, dijo en diálogo con La Nación Más. Y se mostró esperanzado en que serán la próxima fuerza política que gobierne la Argentina dentro de dos años.

El gobernador de Santa Fe tiene la posibilidad de reelegir, luego de que este año, impulsada por él mismo, la provincia reformara la Constitución. Como en Entre Ríos, en 2008, quien está a cargo del Ejecutivo provincial tiene la posibilidad de un mandato más. Por caso Rogelio Frigerio.

En la entrevista con el medio porteño, Pullaro, enfatizó que el armado que integra junto a Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Nacho Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Vidal (Santa Cruz) no es una “tercera vía”.

“Somos quienes le vamos a poner el freno al kirchnerismo y también ante la desesperanza que está proponiendo Milei”, sentenció el mandatario radical.

Este sábado, el paso de Javier Milei se dio en un marco de tensión en el que tuvo que suspender actividades proselitistas previstas. Unas horas después, en Paraná, el Presidente pudo ejecutar lo planificado garantizado por un importante de operativo de seguridad que dispuso su socio electoral: Frigerio.

Pullaro también se refirió a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, y aprovechó para cuestionar la falta de diálogo desde la Casa Rosada.

“Veo un nuevo país. El Gobierno va a tener que tomar algunas decisiones. Veremos si se deja ayudar, o se encierra cada vez más”, manifestó respecto al escenario post-electoral.

El Gobernador expresó preocupación por la falta de sintonía del presidente Milei con la ciudadanía, que atraviesa un momento complicado debido a la crisis económica.

“Lo veía con un poco de preocupación, no estaban conectando con lo que le pasa a la inmensa mayoría de los argentinos que no llegan a fin de mes, que no tienen plata en el bolsillo, que no están bien. Un Gobierno en otro registro”, aseguró.

Además, se preguntó sobre quiénes de los funcionarios que estuvieron en “la fiesta” de la presentación del libro del mandatario se presentaron en la Casa Rosada a las 7 de la mañana para cumplir con su rol de gestión pública.

“Se estaban dando un gusto de tocar en un estadio importante, cuando hay cosas muy duras que estamos viviendo los argentinos”, concluyó.