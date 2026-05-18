Productores de Entre Ríos llegan al Mercado Concentrador Patagónico con citrus frescos para Santa Cruz

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Rubén Panozzo y Sandra Borach, provenientes de Chajarí, destacaron la emoción de llegar por primera vez a la provincia para formar parte del nuevo espacio impulsado por Santa Cruz Puede S.A.U.

El Mercado Concentrador Patagónico está dando sus primeros pasos de la mano de un grupo de 14 productores de distintos puntos del país, algunos de ellos ya están en Río Gallegos. Entre ellos se encuentran Rubén Panozzo y Sandra Borach, productores de la ciudad de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, quienes arribaron a Santa Cruz para incorporarse al nuevo esquema de comercialización impulsado por Santa Cruz Puede S.A.U.

La pareja trabajará principalmente con citrus frescos provenientes del litoral argentino, acercando a la comunidad productos directamente desde una de las principales regiones productoras del país.

“Venimos a apuntar a que la gente disfrute y vea la calidad de fruta que va a venir de Chajarí, de Entre Ríos, directamente acá”, expresó Sandra Borach durante la presentación.

Entre los productos que llegarán al mercado se encuentran mandarinas, naranjas, pomelos y limones, mercadería que comenzará a comercializarse en el nuevo centro de distribución instalado en Río Gallegos.

“Es emocionante llegar tan lejos”

Borach destacó además la emoción que representa para ellos llegar por primera vez a Santa Cruz para trabajar en el proyecto.

“Para nosotros es una novedad y una alegría poder compartir con ustedes”, señaló.

Asimismo, reconoció el esfuerzo familiar que implica emprender esta experiencia lejos de su lugar de origen.

“Es una sensación desencontrada. Estar muy lejos de la familia y llegar a este lugar es muy emocionante”, manifestó.

Por su parte, Rubén Panozzo expresó su agradecimiento por la recepción recibida en la provincia y remarcó sus expectativa respecto al funcionamiento del mercado.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes”, sostuvo.

El Mercado Concentrador Patagónico se presentó oficialmente este domingo en el Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede, ubicado sobre Ruta Nacional N°3 y Circunvalación, y cuenta con la participación de productores y distribuidores de distintos puntos del país vinculados al sector frutihortícola.