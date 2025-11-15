Posadas: un joven de 18 años está internado en estado crítico tras caer desde un primer piso

El episodio se registró cerca de las 05:00, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia del joven gravemente herido en la vereda del edificio.

Un joven de 18 años permanece internado en estado crítico luego de caer desde el primer piso de un edificio ubicado sobre la calle San Lorenzo. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado y es materia de investigación por parte de la Policía de Misiones.

El episodio se registró cerca de las 05:00, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia del joven gravemente herido en la vereda del edificio. Según las primeras versiones, habría caído desde el primer nivel, aunque las circunstancias aún no están claras.

Minutos después, una ambulancia del sistema de emergencias llegó al lugar y trasladó al joven al Hospital Madariaga, donde ingresó con lesiones de consideración y en estado crítico.

En paralelo, personal de la Dirección General de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la zona para determinar cómo ocurrió la caída y si hubo terceros involucrados o algún tipo de incidente previo.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre la evolución del joven ni sobre las posibles causas del hecho, mientras la investigación continúa en curso.

