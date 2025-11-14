BUENOS AIRES :Múltiples explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y se registran al menos 20 heridos

Una inesperada explosión seguida por un incendio de gran magnitud en una fábrica de Ezeiza generó alerta en la población. En pocos minutos, los videos se difundieron en las redes sociales causando conmoción

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza. Más de 20 dotaciones de bomberos intentan extinguir las llamas

Ante el riesgo de que continúen posibles explosiones se procedió a evacuar a los habitantes de barrios aledaños a la fábrica. Además, frente a efectos negativos del humo, también se recomendó mantener las ventanas cerradas en localidades próximas

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense. El incidente tuvo lugar en el denominado Polo Industrial Spegazzini, donde se ubica la fábrica en cuestión.

Mientras que en otro video realizado desde el interior de un automóvil, se escucha la desesperación de una mujer que advierte a sus acompañantes: “Tapate el oído, vayan para atrás, hacé para atrás Daniel. Dios. ¿Qué es eso? Justo lo filmé encima. Metete para acá, no vayas para allá. Me agarró miedo”. El registro capta el momento exacto en que una de las explosiones sacude la zona, mientras el fuego se propaga de manera incontrolable.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la escena como caótica y llena de incertidumbre. En diálogo con C5N, Granados afirmó: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”.

La magnitud del estallido fue tal que, según relató el funcionario, los vidrios de su propia vivienda y de otras casas del barrio resultaron destruidos.La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata. Granados detalló que quince dotaciones de bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas que se propagaron tras la explosión. Mientras tanto, se procedió a la evacuación de las familias residentes en las inmediaciones del complejo industrial, ante el riesgo que representaba la expansión del fuego y la posibilidad de nuevos incidentes.

Hasta el momento, la información oficial sobre víctimas o daños materiales es limitada. No obstante, Granados señaló a TN: “Por el momento hay algunas que otras personas heridas, pero no con mayores cuestiones”. El intendente subrayó la dificultad para controlar el incendio y la falta de certezas sobre el origen del estallido, al declarar: “Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión”. Conductores registraron las llamas de gran magnitud

En cuanto a las instalaciones afectadas, Granados explicó que entre las fábricas alcanzadas se encuentra una planta química, donde se incendiaron depósitos con insumos relacionados con el agro y productos utilizados en la fertilización de campos. Además, mencionó que la empresa Plásticos Lagos, dedicada a la fabricación de envases plásticos, enfrenta una situación similar debido al avance de las llamas.Las autoridades continúan trabajando en el lugar para sofocar el incendio y determinar las causas de la explosión, mientras la comunidad permanece en vilo ante la magnitud del suceso.

